Peugeot 208 avrà i motori di Fiat Pulse in Brasile

Peugeot 208 inizia a ingranare in Brasile. Negli ultimi tempi la city car della casa automobilistica del Leone ha visto aumentare le sue immatricolazioni in quello che indubbiamente rappresenta il principale mercato automobilistico del continente latino americano. Le cose per l’auto di Peugeot dovrebbero migliorare ulteriormente in questo 2022 grazie all’arrivo di novità molto importanti per la gamma della berlina compatta

Peugeot 208: nel 2022 in Brasile arriveranno nuovi motori già usati da Fiat Pulse

Infatti nel corso del 2022 nella gamma di motori di Peugeot 208 in Brasile è atteso l’arrivo di alcuni dei motori che fanno parte della gamma del SUV compatto Fiat Pulse. La casa automobilistica francese equipaggerà il modello 208 Model Year 2023 con il nuovo turbo 1.0 litri da 130 CV che ha debuttato sulla Fiat Pulse lo scorso anno. Questo debutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Già collaudata dal gruppo Stellantis in Brasile, la nuova Peugeot 208 1.0 turbo sostituirà il motore aspirato 1.6 16V da 120 CV che attualmente equipaggia tutte le versioni della berlina compatta.

Il nuovo motore turbo dovrebbe equipaggiare le versioni top di gamma della Peugeot 208. Offre 125/130 CV (benzina/etanolo) e 200 Nm di coppia. La differenza rispetto al motore 1.6 è rilevante per il segmento, in quanto l’attuale set offre 113/120 CV (g/e) di potenza e 151/153 Nm (g/e) di coppia.

Come nella Fiat Pulse, il motore 1.0 turbo sarà associato a un cambio automatico CVT a 7 rapporti. Di conseguenza, la nuova 208 turbo dovrebbe essere più efficiente in termini di consumi, pur offrendo prestazioni superiori rispetto al modello attuale.

Altra novità sarà il debutto del motore 1.3 Firefly aspirato nelle versioni entry della berlina francese. Dopo le modifiche dovute al Proconve L7, questo propulsore ha iniziato a offrire 98/107 CV di potenza (g/e) e 129/134 Nm di coppia (g/e). Nonostante la potenza e la coppia inferiori (fino a 13 CV e 19 Nm), la nuova configurazione dovrebbe rendere il 208 più economico ed efficiente.

