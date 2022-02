Alfa Romeo Tonale coupé: ancora una nuova idea dal web

In appena 1 settimana dal debutto di Alfa Romeo Tonale, sono già 3 le ipotesi apparse sul web a proposito di una ipotetica Alfa Romeo Tonale coupé, segnale questo che una versione di questo tipo piacerebbe non poco ai numerosi fan della casa automobilistica del Biscione. Del resto si sa che le linee più accattivanti di un SUV Coupè sono forse maggiormente tollerate anche da chi non ama particolarmente i SUV come del resto la maggior parte dei fan dello storico marchio milanese.

Ecco una nuova ipotesi di come sarebbe Alfa Romeo Tonale Coupé

Dopo due ipotesi provenienti dall’estero, qui vi proponiamo la prima ipotesi italiana del designer Salvatore Lepore il quale ha immaginato quello che secondo lui potrebbe essere la parte posteriore di una Alfa Romeo Tonale Coupé nel caso in cui la casa automobilistica milanese di Stellantis decida in futuro di dotare la sua gamma anche di una simile versione del SUV di segmento C.

L’ipotesi è sicuramente accattivante come del resto anche le precedenti due che vi avevamo mostrato però a nostro avviso è assai difficile che Alfa Romeo decida di optare per una simile variante. Al momento infatti la casa automobilistica del Biscione sembra più propensa ad ingrandire la propria gamma con il lancio di nuovi modelli inediti piuttosto che di versioni speciali di vetture già esistenti.

Ad ogni modo il CEO Imparato ha promesso che entro fine anno farà chiarezza sui vari modelli che faranno parte della gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Vedremo se la suggestiva ipotesi di una Alfa Romeo Tonale Coupé potrà trovare spazio o sarà destinata a rimanere solo nelle ipotesi dei fan del Biscione.

