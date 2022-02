Alfa Romeo Tonale Spider: ecco la versione scoperta [Render]

Come immaginavamo, la presentazione del nuovo Alfa Romeo Tonale ha portato diversi renderesti a ipotizzare alcune versioni alternative del secondo SUV del Biscione.

Dopo aver visto quella coupé e quella GTA (o Quadrifoglio), X-Tomi Design ha condiviso su Facebook quello che chiama Alfa Romeo Tonale Spider, quindi la versione scoperta del modello. Come ben sapete, il Tonale è un veicolo molto importante per lo storico brand di Arese in quanto è il primo a proporre una versione ibrida plug-in e la tecnologia NFT (non-fungible token).

Alfa Romeo Tonale Spider: X-Tomi Design ipotizza in render la versione scoperta

Ritornando al progetto del renderista, è partito dalla variante Veloce per realizzare quella Spider. Rispetto al modello originale, sono state eliminate le portiere posteriori, i montanti e il tetto. L’abitacolo ora quindi offre solo due posti a sedere.

Presumiamo che la capote in tela o rigida venga richiusa dietro ai due sedili posteriori, all’interno di un apposito scomparto. Il Tonale Spider è stato rappresentato da X-Tomi Design nella bellissima colorazione arancio con dettagli neri e argento a contrasto.

Ovviamente non c’è alcuna possibilità che la casa automobilistica milanese porti sul mercato un Alfa Romeo Tonale Spider, ma nelle ultime settimane si è parlato molto di una versione completamente elettrica e di quella Quadrifoglio ad alte prestazioni. Ad ogni modo, questa mattina vi abbiamo proposto alcune foto spia del primo prototipo di pre-produzione senza camuffamento visto dal vivo al porto di Salerno.

L’esemplare in questione era dipinto esternamente in grigio con cerchi a cinque fori nella stessa colorazione e delle pinze freno rosse. Inoltre, c’erano alcuni dettagli neri a contrasto come il trilobo frontale, le prese d’aria, i parafanghi, le maniglie delle portiere e le cornici dei finestrini.

I motori disponibili

Il nuovo Alfa Romeo Tonale viene proposto con un motore ibrido da 1.5 litri in due versioni, un turbodiesel da 1.6 litri, un turbo benzina da 2 litri e la versione ibrida plug-in che sviluppa 275 CV di potenza e offre fino a 60 km di autonomia in modalità full electric con una singola ricarica della batteria da 15,5 kWh.

Tutte le varianti del secondo SUV del Biscione dispongono di un cambio automatico a 9 marce e della trazione anteriore o integrale (disponibile solo nella versione PHEV).

Previsto per la produzione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, a distanza di 11 anni dall’ultima vettura del brand di Stellantis, il nuovo Tonale propone un corpo con dimensioni di 4530 mm di lunghezza, 1840 mm di larghezza e 1600 mm di altezza e vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2 di ultima generazione.