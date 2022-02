DS prevede di raddoppiare le vendite nel Regno Unito nel 2022

DS Automobiles ha piani ambiziosi in questo 2022. La casa automobilistica francese punta a un anno di crescita significativa nel Regno Unito nel 2022, che potrebbe consolidarla come una delle principali case automobilistiche nel segmento premium mainstream. Con una line-up, una rete di concessionari e una potenziale copertura di mercato ampliate di recente, il marchio premium del gruppo Stellantis punta a fare il botto nel Regno Unito.

DS: piani ambiziosi nel Regno Unito, la casa francese vuole raddoppiare le vendite

Avendo occupato i segmenti dei crossover compatti e dei SUV di medie dimensioni con 3 Crossback e 7 Crossback sin dal suo lancio come marchio autonomo, la casa transalpina ora sfiderà un campo di rivali affermati e popolari nei segmenti delle berline executive e delle berline premium grazie all’arrivo delle recenti DS 4 e 9.

L’amministratore delegato del marchio premium di Stellantis nel Regno Unito, Jules Tilstone, ha accennato al potenziale per il suo nuovo portafoglio di quattro modelli di raggiungere vendite record e attirare acquirenti da segmenti precedentemente non sfruttati.

si tratta di una sfida difficile per la casa francese che però ha certamente le potenzialità per raggiungere gli obiettivi prefissati in quello che rimane uno dei principali mercati auto di tutto il mondo. La chiave per ottenere questi risultati sarà sfruttare una crescente consapevolezza del marchio tra gli acquirenti di auto premium.

Tilstone ha affermato che il 79 per cento degli acquirenti premium ora riconosce DS quando viene inserito in un elenco con i suoi concorrenti, ma la sfida continua “è assicurarsi che ci conoscano grazie ai nostri negozi, grazie al nostro ultimo prodotto, perché ovviamente DS non è l’ultimo arrivato. Dobbiamo far evolvere questa visione” ha dichiarato il numero uno della casa francese nel Regno Unito.

