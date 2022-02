DS Automobiles conquista il primo podio della stagione 8 di Formula E

DS Automobiles. Il 12 febbraio, l’ABB FIA Formula E World Championship è finalmente tornato nella Città del Messico preso l’Autodromo Hermanos Rodriguez e il suo famoso Foro Sol. Sotto un cielo nuvoloso, Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa hanno iniziato la gara dal quarto e quinto posto in griglia al volante della loro DS E-Tense FE21.

Dopo aver lottato per 45 minuti contro forti concorrenti, passando dal quarto al secondo posto, Vergne ha chiuso in terza posizione dimostrando grandi prestazioni e offrendo alla squadra punti preziosi della classifica Team e Piloti. Subito dopo Jean-Éric Vergne c’era da Costa con la sua DS E-Tense FE21.

DS Automobiles: quarto e quinto posto conquistati da Vergne e da Costa in Messico

Il pilota portoghese ha combattuto duramente per tutta la gara ed è tornato al passo dopo i primi due round a Diriyah. Con questo quarto posto, António Félix da Costa ha segnato 12 punti, i primi della stagione. Il quarto e quinto round della stagione 8 della Formula E si svolgeranno il 9 e 10 aprile a Roma.

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance e team principal di DS Techeetah, ha dichiarato che il circuito in Messico ha la reputazione di creare condizioni difficili in termini di gestione dell’energia e quest’anno non ha fatto eccezione. Il team è stato veloce e ha avuto un’ottima strategia che l’ha permesso di gestire la fine della gara. La squadra si è ripresa dopo la difficoltà che ha avuto a Diriyah ed è riuscito a raccogliere dei punti importanti in entrambe le classifiche, in attesa dell’E-Prix di Roma.

Mark Preston, CEO di Techeetah, ha dichiarato che quella in Messico è stata una gara emozionante e mostra davvero quanto possa essere elettrizzante la Formula E. La scuderia ha avuto il ritmo giusto tutto il giorno e ha sfruttato una strategia migliore possibile per permettere a Jean-Éric Vergne di portarsi a casa un fantastico terzo posto e ad António Félix Da Costa un ottimo quarto posto.

Il pilota francese ha affermato che è stata una gara davvero interessante e ritiene che il team abbia fatto un’ottima scelta nel modificare la sua strategia per riuscire a finire 40 giri anziché 39. All’inizio, Vergne ha perso alcune posizioni, ma alla fine è riuscito a riconquistarle. Il pilota pensa che è stata la seconda squadra migliore all’E-Prix della Città del Messico e ha riscontrato molti miglioramenti da Riyadh.

Il pilota portoghese è stato molto soddisfatto della quarta posizione presa ed è riuscito ad ottenere esattamente ciò che voleva da questo fine settimana. António Félix da Costa spiega che il team DS Techeetah ha un mese e mezzo prima dell’E-Prix di Roma, quindi c’è tempo per perfezionare la sua DS E-Tense FE21.