Jeep Wrangler 4xe nominata miglior 4×4 nel 2022

Arrivano buone notizie per Jeep dal mondo dei motori. Per uno dei suoi modelli più famosi infatti è appena arrivato un nuovo riconoscimento. Jeep Wrangler ibrida plug-in 4xe è la migliore 4×4, secondo la giuria di Women’s World Car of the Year 2022 (WWCOTY), una giuria di 56 giornalisti automobilistici provenienti da 40 paesi in cinque continenti.

Premiato Jeep Wrangler 4xe per il suo impegno per la sostenibilità

In pratica questo concorso valuta i veicoli in base a caratteristiche importanti quali sicurezza, guida, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto sull’ambiente e rapporto qualità-prezzo. I giurati del WWCOTY, giunto al suo 12° anno, hanno elogiato il nuovo Jeep Wrangler 4xe per il suo impegno per la sostenibilità.

Il propulsore ibrido della Jeep Wrangler 4xe combina un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri ad alta tecnologia con due motori elettrici, un pacco batteria ad alto voltaggio e un cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite. La coppia dei motori elettrici della Wrangler 4xe arriva istantaneamente su richiesta del conducente. Il gruppo propulsore offre anche un funzionamento start-stop del motore a risparmio di carburante, senza interruzioni.

Christian Meunier, numero uno del marchio Jeep a livello globale ha accolto con grande gioia questo riconoscimento dicendo che lui e Jeep sono lieti che i giurati WWCOTY abbiano riconosciuto i grandi passi avanti che il marchio Jeep sta facendo verso l’elettrificazione dei suoi veicoli in tutto il mondo. Il CEO della casa americana inoltre ha anche aggiunto che questo premio Women’s World Car è un’ulteriore conferma che l’elettrificazione migliora le capacità principali dei veicoli della gamma di Jeep.

Ti potrebbe interessare: Jeep Meridian: la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis nelle scorse ore ha confermato ufficialmente il nuovo SUV a sette posti [Video]