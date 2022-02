Jeep Meridian: confermato ufficialmente il nuovo SUV a sette posti [Video]

Jeep ha confermato poco fa che presto debutterà in India un nuovo SUV a sette posti con il nome di Jeep Meridian. Si tratta sostanzialmente del modello che è stato più volte al centro di diverse indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi ed è praticamente la versione indiana del Jeep Commander presentato sei mesi fa in America Latina, basato su una versione allungata della piattaforma della Compass.

Secondo quanto di dichiarato, il SUV indiano prende il suo nome dalla strada Meridian 77 che attraversa l’intero paese. La casa automobilistica statunitense ha condotto una serie di test specifici con un prototipo guidato da Kashmir a Kanyakumari, un viaggio lungo ben 3250 km e della durata di 54 ore.

Jeep Meridian: un video teaser conferma il nuovo SUV a sette posti per l’India

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Jeep India, è possibile vedere in azione un muletto completamente camuffato del nuovo Meridian mentre affronta diversi tipi di terreno.

Nonostante la mimetizzazione, possiamo vedere chiaramente che il SUV a tre file ha lo stesso design del Commander. Tuttavia, il nuovo Jeep Meridian sarà prodotto in India e dunque non verrà esportato dal Brasile dove viene prodotto il Commander. Il modello presenta una lunghezza di 4769 mm, ossia 158 mm in più rispetto alla Compass da cui deriva, con un passo esteso di 2794 mm.

L’allungamento della piattaforma ha permesso a Jeep di implementare sette posti a sedere con una capacità di carico di 233 litri, che passa a 661 litri con cinque posti sfruttabili. Il design esterno prende ispirazione dalla Grand Cherokee L 2021 mentre l’abitacolo è praticamente identico a quello della Compass 2022.

Possiamo, infatti, vedere un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici e un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici. Naturalmente, a bordo del nuovo Meridian ci saranno vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e sette airbag proprio come visto sul Commander.

Arrivando alle motorizzazioni, il SUV venduto in Brasile viene offerto con un motore turbo da 1.3 litri che può essere alimentato sia con benzina che con etanolo e un turbodiesel da 2 litri. I media indiani affermano che il Meridian potrebbe essere offerto solo con il turbodiesel 2.0 capace di erogare circa 200 CV di potenza. Accanto ci sarà una trasmissione automatica a 9 rapporti e la trazione integrale 4×4.

Visto che il marchio di Stellantis ha avviato i test, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire a metà 2022, secondo Autocar India.