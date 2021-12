Jeep Wrangler 4xe 2022: da oggi è ordinabile in Italia

Jeep ha annunciato nelle scorse ore l’apertura degli ordini in Italia della Jeep Wrangler 4xe 2022. Lanciata la scorsa estate, la nuova Wrangler ibrida plug-in è la versione più performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e connessa dell’iconico fuoristrada mai introdotta sul mercato europeo e rappresenta un altro passo nel percorso del brand verso l’elettrificazione dell’intera gamma.

Grazie al gruppo propulsore ibrido plug-in, la Wrangler 4xe permette ai clienti di muoversi quotidianamente in città in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni e di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente con capacità all-terrain ulteriormente migliorate in un silenzio pressoché assoluto.

Jeep Wrangler 4xe 2022: il nuovo model year da oggi è disponibile anche in Italia

Negli ultimi sei mesi, più del 70% delle Wrangler acquistate in Italia è stato un modello ibrido plug-in. La Jeep Wrangler PHEV dimostra che l’off-road può essere eco-friendly, l’emozione può essere efficiente e la guida elettrica può essere divertente.

Con l’introduzione del model year 2022, il 100% della gamma Wrangler è offerto esclusivamente in versione ibrida plug-in nei mercati europei con guida a sinistra. Ciò rappresenta un solido fondamento dell’obiettivo del marchio di vendere il 70% della sua gamma a livello globale con un powertrain elettrificato entro il 2025.

Una delle principali novità presenti sulla gamma 2022 è il resistente parabrezza Gorilla Glass di Jeep Performance Parts (JPP) disponibile direttamente dalla fabbrica. Questo vetro (di serie su Rubicon e disponibile come optional su Sahara) utilizza la stessa tecnologia di irrobustimento chimico degli schemi presenti sugli smartphone.

La combinazione di uno strato interno ultra sottile di Gorilla Glass e di uno strato esterno più spesso del 52% rende questo parabrezza leggero, robusto e fino a tre volte più resistente alle potenziali scheggiature, crepe e fratture causate da pietre e detriti durante la guida in off-road.

Ordinabile il nuovo soft top ripiegabile Sunrider Flip Top

Per tutti coloro che vogliono godere dell’esperienza di guida a cielo aperto più rapidamente e facilmente, la Jeep Wrangler 4xe 2022 offre la nuova opzione tetto con soft top ripiegabile Sunrider Flip Top. Questa nuova soluzione per la guida open-air è costituita da una porzione soft top sopra i sedili anteriori e da un hard top che si estende sulla parte restante del tetto.

Il soft top può aprirsi per consentire agli occupanti di viaggiare a cielo aperto. Il pannello è realizzato in tessuto twill nero, lo stesso materiale usato per le capote. Il nuovo soft top ripiegabile include guide e hardware per l’installazione rapida.

È stata aggiornata anche la palette colori con nuove tonalità: Silver Zynith Metallic Clear Coat e High Velocity Metallic Clear Coatm. Queste vanno ad aggiungersi alle già disponibili Black, Bright White, FiretrackerRed, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green. Tutte le soluzioni cromatiche possono essere abbinate alle numerose configurazioni tetto – soft top o hard top nero o in tinta, a seconda dell’allestimento scelto.

Inoltre, grazie al programma di colori speciali disponibile sulla Jeep Wrangler, le inconfondibili livree Tuscadero e Gobi in edizione limitata andranno ad arricchire il catalogo di vernici speciali e vivaci che conferiscono originalità e carattere all’iconico modello. Il primo può essere ordinato da oggi fino a gennaio 2022 mentre il secondo sarà disponibile per un periodo di tempo limitato dalla primavera all’estate del 2022.

Sotto il cofano è rimasto il gruppo propulsore ibrido plug-in da 380 CV

Ricordiamo che sotto il cofano della Jeep Wrangler 4xe 2022 è presente un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri e un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 380 CV e 637 Nm di coppia massima. Questo consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

La batteria agli ioni di litio permette di percorrere fino a 50 km di autonomia nel ciclo urbano WLTP senza produrre emissioni e può essere ricaricata completamente in meno di 3 ore usando la easyWallbox da 7,4 kWh. Infine, il gruppo propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.