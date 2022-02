Peugeot 2008: cancellata la produzione per tutta la settimana

Settimana negativa per Peugeot 2008. Il popolare SUV della casa automobilistica del Leone che viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Vigo ha visto nelle scorse ore la sua produzione totalmente cancellata per tutta la settimana. La notizia è stata data da pochi minuti dalla direzione del sito produttivo del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA. Ancora una volta è la carenza di semiconduttori il motivo alla base di questo inatteso e forzato stop.

Stop alla produzione del SUV Peugeot 2008 per tutta la settimana

Questa è la prima importante interruzione dell’attività presso lo stabilimento di Balaídos dall’inizio dell’anno a causa della crisi globale dei microchip. Lo stabilimento di Stellantis era stato già interessato dalla mancanza di componenti lo scorso fine settimana e, per il momento, sta ricorrendo a misure di flessibilità prima di utilizzare la cassa integrazione.

La fabbrica ha interrotto la produzione di oltre 100 mila auto lo scorso anno a causa della carenza di microchip che il settore presume durerà fino al 2023. Molte di queste erano proprio Peugeot 2008. Il danno provocato da queste continue interruzioni della produzione per il gruppo Stellantis è evidente. Si tratta comunque di un qualcosa che è abbastanza comune in questo momento nel settore automobilistico.

Peugeot 2008: cancellata la produzione del SUV per tutta la settimana presso lo stabilimento Stellantis di Vigo per la mancanza di semiconduttoriRicordiamo che il SUV di Peugeot è una delle vetture più popolari in Europa tra quelle proposte nella sua gamma dalla casa automobilistica del Leone. Si spera naturalmente che questa interruzione sia l’unica onde evitare problemi più gravi per quanto riguarda le vendite e le consegne del modello di Peugeot che anche nel 2022 punta a fare bene come nel 2021 e anzi a migliorare ulteriormente la propria quota di mercato.

