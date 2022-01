Peugeot 2008: la seconda generazione potrebbe essere prodotta in Argentina

In un recente articolo abbiamo riportato che Peugeot presto proporrà in vendita in Argentina il nuovo Peugeot 2008. Tuttavia, il modello sarà offerto per ora soltanto in versione 100% elettrica (Peugeot e-2008).

I media locali hanno riportato nelle scorse ore che Stellantis non avrebbe escluso la produzione del modello proprio in Argentina. L’informazione è stata confermata da Gabriel Cordo Miranda, vicepresidente Operazioni Commerciali di Peugeot, Citroën e DS Automobiles in Argentina.

Peugeot 2008: la produzione della seconda generazione potrebbe avvenire in Argentina

Secondo quanto riportato, la produzione del nuovo 2008 per il paese è fattibile ora che la 208 viene prodotta lì e con le risorse finanziarie disponibili grazie a Stellantis. Il progetto per realizzare il Peugeot 2008 in Argentina era stato scartato prima della fusione tra PSA ed FCA a causa dei costi elevati.

Per ora, la casa del Leone continuerà a produrre il vecchio 2008 in Brasile ed esiste soltanto la notizia della possibilità di realizzare il nuovo SUV compatto in Argentina. Inoltre, il passaggio da una generazione all’altra potrebbe avvenire da un momento all’altro.

Mentre l’attuale 2008 è lungo 4,15 metri, largo 1,74 metri e alto 1,55 metri, il nuovo modello è cresciuto fino a raggiungere i 4,30 metri di lunghezza, 1,77 metri di larghezza e 1,53 metri di altezza. In poche parole, è passato dall’essere uno dei SUV compatti più piccoli sul mercato ad essere tra i più grandi del suo segmento.

Uno dei problemi principali che ne ha impedito la produzione in Argentina e la vendita in Brasile è stato il motore. L’aspirato da 1.6 litri della 208 da 118 CV sarebbe stato poco performante per questo modello mentre il THP da 1.6 litri non si adatta al vano motore. La soluzione sta quindi nell’uso dei motori Fiat.

Il nuovo Peugeot 2008, se effettivamente prodotto in Argentina, dovrebbe utilizzare il turbo T200 a tre cilindri da 1 litro da 130 CV e 200 Nm di coppia massima preso in prestito dal Fiat Pulse. Questo powertrain sarebbe destinato alle versioni entry-level con trasmissione CVT mentre quelle top di gamma condivideranno le configurazioni con Jeep Renegade, Compass e Commander e Fiat Toro.

In questo caso, il motore è il turbo T270 a quattro cilindri da 1.2 litri con potenza di 185 CV e 270 Nm. A questo è abbinato un cambio automatico a 6 marce.

Se la produzione del nuovo 2008 avverrà effettivamente in Argentina, il lancio potrebbe tenersi nel 2023 o nel 2024 sotto forma di restyling. Fino ad allora, i consumatori locali dovranno accontentarsi della versione elettrica venduta in Brasile.