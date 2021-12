Peugeot 2008: a metà 2022 il SUV debutterà in un altro mercato

Con la scomparsa della Peugeot 308 e della 408, la gamma della casa automobilistica del Leone in Argentina presenta adesso un vuoto piuttosto ampio dato che dalla 208 alla 3008 non ci sono in questo momento modelli. Per occupare tale vuoto, il marchio transalpino del gruppo Stellantis ha previsto l’introduzione, nel secondo più importante mercato auto dell’America latina, della nuova Peugeot 2008, importata direttamente dalla Spagna.

Peugeot 2008: il SUV compatto della casa del leone approda in Argentina nel 2022

La notizia è stata confermata dal portale cordovano CarsDrive, secondo cui il modello del produttore francese arriverà intorno alla metà del prossimo anno. Anche se in passato si era vociferato della possibilità che questo SUV potesse essere prodotto in Argentina alla pari di quanto accaduto con la Peugeot 208, il marchio del Leone ha confermato molto tempo fa che ciò non era nei suoi piani.

Arrivata sul mercato due anni fa in Europa, la nuova Peugeot 2008 dovrebbe arrivare in Argentina con il motore 1.2 turbo benzina, che nel nostro continente dispone di varianti da 130 CV e da 155 CV. Oltre a un motore 1.2 da 100 CV e un HDi da 110 CV, nel Vecchio Continente è presente anche una versione 100 per cento elettrica che per ora non è nei piani di Peugeot in Argentina.

Ricordiamo che la Peugeot 2008 II misura 4,30 metri di lunghezza, 1,77 di larghezza, 1,53 di altezza e 2,61 tra gli assi. Vedremo dunque se la notizia dell’approdo in Argentina del famoso SUV della casa automobilistica del Leone sarà ufficialmente confermata nelle prossime settimane.

vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito dell’imminente debutto di Peugeot 2008 in Argentina. Che la casa francese possa aver preso questa decisione non stupisce dato che il veicolo sta avendo un notevole successo di vendite in tutti i mercati in cui viene proposto e siamo sicuri che anche in Argentina il modello di Peugeot sarà ben accolto.

