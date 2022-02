Maserati Grecale: imminente il suo arrivo

Maserati Grecale continua i suoi test prima del debutto. Il prototipo camuffato del SUV di segmento D della casa automobilistica del tridente è stato ancora una volta immortalato da Gabetz Spy Unit. A proposito di questo modello, sembra ormai vicino il suo debutto. Qualcuno addirittura ipotizza che possa avvenire entro fine mese.

Altri invece ritengono sia più probabile che questo SUV di Maserati possa venire rivelato il mese prossimo se non addirittura ad aprile. In ogni caso sembra ormai questione di settimane prima che la versione definitiva del modello di Maserati possa essere finalmente svelato al pubblico.

Sembra essere sempre più vicino il debutto di Maserati Grecale

Maserati Grecale rappresenta la più grande novità per la casa automobilistica di Stellantis in questo 2022 che comunque si prospetta assai ricco di novità per la casa automobilistica di Modena. Infatti oltre al SUV che proverà a sfidare Porsche Macan per la supremazia nel segmento, dovrebbe avvenire il debutto in estate di Maserati MC20 Cabrio e in autunno della nuova generazione di Maserati GranTurismo.

Tra questi 3 modelli quello che però a detta della critica ma anche della stessa Maserati rappresenta la novità più grande è proprio Maserati Grecale. Questo in quanto il SUV dovrebbe dare un grosso contributo nel rilancio del marchio che è la cosa che sta più a cuore al gruppo Stellantis. Grazie a questo modello infatti le vendite della casa automobilistica italiana dovrebbero ricevere un forte impulso.

Ricordiamo che Maserati Grecale nascerà su piattaforma Alfa Romeo Giorgio, la stessa della berlina Alfa Romeo Giulia e del SUV Alfa Romeo Stelvio. Esteticamente parlando avrà molto in comune con il fratello maggiore Maserati Levante.

Chi ha avuto il piacere di provare il prototipo nei mesi scorsi assicura che l’auto si caratterizza per una grande dose di lusso, tecnologia e per il piacere di guida che offre. Tutte cose che il SUV offre a volontà e per le quali si ritiene non abbia nulla da invidiare all’agguerrita concorrenza dei SUV tedeschi e inglesi.

