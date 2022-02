Nuova Maserati GranTurismo: debutto sempre più vicino [FOTO SPIA]

Il 2022 sarà un anno ricco di novità per Maserati. La casa automobilistica del tridente dovrebbe lanciare 3 nuovi modelli nel corso di questo anno. Una delle 3 auto in questione sarà la nuova Maserati GranTurismo. La vettura dovrebbe debuttare entro la fine del 2022 mentre il suo sbarco in concessionari dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2023. Nelle scorse ore il prototipo camuffato di questo modello è stato nuovamente avvistato.

Nuova Maserati GranTurismo: il prototipo camuffato del modello è stato nuovamente avvistato

Gli indicatori gialli sui fari a LED suggeriscono che si tratta di un esemplare con specifiche statunitensi della nuova Maserati GranTurismo, mentre la forma esterna ha accenni simili a quelli della Ferrari 599 GTB così come il muso basso e il cofano. Il paraurti anteriore ha perso la maggior parte del suo camuffamento, rivelando prese d’aria sportive che circondano la griglia del Tridente che assume una forma più arrotondata.

I parafanghi più pronunciati, le maniglie delle porte a filo e il cofano a conchiglia con tre fessure più sottili sembrano le principali differenze con il modello attuale. Per il resto la nuova Maserati GranTurismo sembra essere molto simile alla generazione attuale. Del resto abbiamo fin da subito capito che non si sarebbe trattato di una rivoluzione ma di una evoluzione dell’attuale modello.

Questa vettura di prova della nuova Maserati GranTurismo è molto probabilmente dotata dello stesso V6 biturbo da 3,0 litri dell’MC20. Questo propulsore dispone di 630 CV e 730 Nm di coppia. Oltre al potentissimo V6 , sia la GranTurismo che la GranCabrio avranno delle varianti completamente elettriche, in linea con la strategia di elettrificazione di Maserati. La vettura sarà prodotta a Mirafiori e il suo arrivo è previsto per la fine del 2022.

