Alfa Romeo Giulia e Stelvio: entro fine anno il restyling

Entro la fine del 2022 assisteremo al restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le due auto della casa automobilistica del Biscione saranno lievemente modificate per essere maggiormente in sintonia con l’ultimo arrivato nella gamma dello storico marchio milanese. Ci riferiamo naturalmente al SUV di Segmento C Alfa Romeo Tonale che è stato presentato ufficialmente nella giornata dell’8 febbraio 2022 presso il Museo Alfa Romeo “La Macchina del Tempo” di Arese.

Entro fine anno avverrà il debutto del restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Di questo restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio se ne parla già da diverso tempo. Inizialmente sembrava che sarebbe dovuto arrivare nel corso del 2021. Molto probabilmente la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA Groupe, avvenuta nel mese di gennaio dello scorso anno, ha rallentato l’arrivo di questo aggiornamento che secondo le ultime indiscrezioni sarà presentato comunque entro la fine di quest’anno.

Questo significa che a breve dovremmo finalmente vedere le prime foto spia dei prototipi camuffati di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e inizieremo a capire quali saranno le modifiche che arriveranno con questo atteso aggiornamento. Nei mesi scorsi si parlava di lievi modifiche al design in particolare a paraurti e gruppi ottici. Questo con l’intento di rendere le due auto più simile nell’aspetto ad Alfa Romeo Tonale.

Ci saranno di sicuro lievi aggiornamenti anche agli interni con qualche novità tecnologica e nuovi materiali. Possibile una semplificazione della gamma. Infine per quanto riguarda la gamma dei motori ci sono buone probabilità che le due auto del Biscione possano ricevere finalmente le prime versioni elettrificate della loro storia.

Questo ovviamente in attesa di vedere in futuro le secondo generazioni di queste due auto. L’arrivo di nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio è stato ufficialmente confermato dal nuovo CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato il quale però non si è sbilanciato a proposito dell’anno in cui vedremo le nuove generazioni di questi due modelli limitandosi a dire che rimarranno due auto fondamentali per il futuro dello storico marchio milanese e che la loro gamma sarà completamente elettrificata. Vedremo dunque cosa trapelerà in futuro a proposito di questi due modelli.

