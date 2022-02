Alfa Romeo Tonale: si farà attendere negli USA, ecco prezzi e varianti

A distanza di circa 24 ore dalla presentazione ufficiale avvenuta nella giornata di ieri, iniziano ad emergere nuovi dettagli sulla commercializzazione internazionale del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C della casa italiana non sarà un’esclusiva per il mercato europeo ed arriverà anche in Nord America e in vari altri mercati internazionali. Un focus particolare ci sarà sul mercato USA che, ad oggi, rappresenta il primo mercato di Alfa Romeo per volumi di vendita complessivi.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale ha dimensioni decisamente compatte per gli standard del mercato americano ma ugualmente ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo di modello entry level in grado di generare volumi di vendita soddisfacenti dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Per registrare il debutto del Tonale sul mercato americano, però, bisognerà attendere ancora un bel po’.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale arriverà negli USA solo nel 2023

Secondo le prime informazioni, emerse dopo la presentazione ufficiale del nuovo modello, l’Alfa Romeo Tonale sarà disponibile negli USA soltanto nel corso del primo trimestre del 2023. Considerando che il debutto nelle concessionarie italiane del SUV è programmato per il prossimo mese di giugno (magli ordini verranno aperti ad aprile), sarà necessario attendere almeno 6 mesi prima di poter registrare il debutto del nuovo Alfa Romeo Tonale sul mercato americano.

Il lancio ad inizio 2023 è stato confermato anche dal sito ufficiale di Alfa Romeo USA dove gli utenti possono registrarsi per ricevere aggiornamenti sul debutto americano del nuovo SUV di segmento C del marchio italiano. Per tutto il 2022, quindi, Alfa Romeo dovrà cavarsela con la sua gamma costituita da Giulia e Stelvio. Per i due modelli di segmento D non sono previsti aggiornamenti nel breve periodo.

Il 2022 sarà, quindi, un anno di transizione per Alfa Romeo oltreoceano. Solo con il debutto del nuovo Tonale ad inizio 2023 si registrerà una possibile accelerazione delle vendite del SUV.

I possibili prezzi e la gamma americana dell’Alfa Romeo Tonale

La gamma americana dell’Alfa Romeo Tonale dovrebbe partire da poco meno di 40 mila dollari con il modello top di gamma che dovrebbe posizionarsi al di sotto dei 50 mila dollari. Il range di prezzo è stato rivelato da Motor1 che ha citato delle fonti anonime che avrebbero anticipato ai giornalisti americani quelli che dovrebbero essere i limiti del listino prezzi del C-SUV di Alfa Romeo per il mercato a stelle e strisce.

A titolo di confronto, ricordiamo che la gamma dell’Alfa Romeo Stelvio parte, per il mercato americano, da 45 mila dollari. Per il modello top di gamma (senza considerare lo Stelvio Quadrifoglio che parte da oltre 86 mila dollari) servono 52 mila dollari (listino di partenza dello Stelvio Veloce in versione americana). La differenza di listino tra Stelvio e Tonale potrebbe essere, quindi più marcata tra i modelli entry level e più ridotta tra quelli top di gamma per via dell’aumento di prezzo che sarà richiesto dalla versione plug-in hybrid del Tonale.

Alfa Romeo ha già confermato che il nuovo Alfa Romeo Tonale arriverà in Nord America in tre varianti. Il modello base sarà il Tonale Sprint che potrà contare su di un motore 2.0 turbo benzina quattro cilindri senza elettrificazione. Quest’unità, assente dal listino europeo del SUV, offre 260 CV di potenza e 400 Nm di coppia motrice ed è abbinata ad un cambio automatico a 9 rapporti ed alla trazione integrale.

La proposta di fascia media sarà il Tonale Ti. Quest’allestimento sarà disponibile sia con il 2.0 turbo che nella variante plug-in hybrid che arriverà anche in Europa con una potenza di 275 CV ed una batteria da 15.5 kWh in grado di garantire anche un funzionamento a zero emissioni. La versione top di gamma Veloce, invece, sarà proposta esclusivamente nella variante plug-in hybrid.

Maggiori dettagli sul nuovo Alfa Romeo Tonale e sul suo debutto sul mercato nordamericano arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo SUV di segmento C di casa Alfa Romeo.