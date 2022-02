Peugeot 3008 Hybrid leader tra le auto elettrificate in Spagna

Arrivano ottime notizie dalla Spagna per il marchio Peugeot. Peugeot 3008 Hybrid conferma di essere una vettura molto popolare. Infatti il SUV della casa automobilistica del Leone è stata il mese scorso l’auto elettrificata più venduta in Spagna, con 311 immatricolazioni e una quota di mercato del 9,7 per cento. Le versioni elettriche e ibride plug-in rappresentano già il 10 per cento delle vendite di autovetture Peugeot in Spagna.

In Spagna a gennaio 2022 Peugeot 3008 Hybrid è l’auto elettrificata più venduta

Nel gennaio 2022, la Peugeot 3008 Hybrid ha rafforzato la sua posizione tra i veicoli elettrificati venduti in Spagna, in un mercato in cui era in circolazione sia nel 2020 che nel 2021. Il SUV Plug-in Hybrid (PHEV) della casa di Stellantis completa il primo mese dell’anno come l’auto elettrificata più venduta in Spagna, con 311 immatricolazioni, il 51 per cento in più rispetto a gennaio 2020 e una quota di mercato del 9,7 per cento tra i PHEV. Le versioni ibride rappresentano già il 37,1 per cento delle vendite di Peugeot 3008 in Spagna.

Questo modello è solo una delle alternative elettrificate disponibili nella gamma di Peugeot. Praticamente tutti i modelli di autovetture e veicoli commerciali offrono almeno una versione ibrida elettrica o plug-in. Gli ibridi plug-in e i veicoli elettrici rappresentano già una immatricolazione di auto su dieci del marchio in Spagna.

Per Peugeot 3008 Hybrid e per la casa automobilistica del Leone dunque si tratta di un’ottima notizia e si spera che quando accaduto a gennaio possa ripetersi anche in tutto il resto del 2022. Ricordiamo che nel mese di gennaio del 2022 in Spagna sono state immatricolate 3.209 auto con tecnologia ibrida plug-in. Questo numero rappresenta il 123,6 per cento in più rispetto a gennaio 2021.

