Peugeot 3008 Hybrid per la Gendarmeria francese

La Gendarmeria francese sta acquisendo diverse centinaia di Peugeot 3008 Hybrid 225. Il SUV ibrido plug-in della casa automobilistica del leone si aggiunge alle unità di Peugeot 5008 con motore a benzina già forniti da Peugeot alla polizia. 395 esemplari del SUV ibrido plug-in della casa francese sono appena stati consegnati alla Gendarmeria transalpina. Come per le unità della Peugeot 5008, anche queste sfoggiano il colore Bleue Célèbes dal catalogo Peugeot e le serigrafie Gendarmerie.

Consegnate le prime 395 unità di Peugeot 3008 Hybrid alla Gendarmeria francese

La nuova Peugeot 3008 Hybrid è realizzata nello stabilimento di Sochaux da Stellantis. Questa versione per la gendarmeria è stata appositamente modificata per le esigenze dei militari nell’officina EGP (Range Extension and Personalization) del gruppo automobilistico situata a Hordain nel Nord della Francia. La Peugeot 3008 Hybrid 225 è alimentata da un motore a quattro cilindri PureTech da 1.6 litri da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 110 CV.

La sua coppia massima di 360 Nm viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio automatico e-EAT8 a otto rapporti. Per questo primo trimestre del 2022 sono già previste ulteriori consegne di 3.008 ibridi plug-in per la Gendarmeria ma anche per la Polizia francese.

Peugeot ha messo in evidenza anche che L’integrazione delle unità di Peugeot 3008 Hybrid nel parco veicoli della gendarmeria francese è un segno che questi modelli soddisfano i requisiti di un’organizzazione esigente in termini di affidabilità e prestazioni.

La autonomia a “zero emissioni” di 56 km nel ciclo misto WLTP della nuova Peugeot 3008 Hybrid rappresenta una novità sicuramente utile per le attività di pattugliamento della Gendarmeria francese. Continua dunque in Francia la collaborazione tra la casa automobilistica del Leone e le forze dell’ordine. Ricordiamo infine che nel 2020 è stata ordinata alla flotta della gendarmeria francese anche la nuova Citroen C5 Aircross.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 3008 diesel: il SUV della casa del leone viene proposto a 299 euro al mese con zero rate per un anno