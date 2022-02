Peugeot: ecco dove vengono prodotte le auto del Leone

Un tempo tutte le auto di Peugeot venivano prodotte presso gli stabilimenti che la casa automobilistica francese possedeva in Francia. Le cose però già da un po’ non vanno più così per il marchio di Stellantis che produce le sue auto anche all’estero. Le auto che vengono prodotte al di fuori dei confini francesi sono quelle più piccole che garantiscono margini di guadagno più bassi.

Ecco dove vengono prodotte tutte le auto di Peugeot

Ad esempio la city car Peugeot 108, che è da poco uscita di produzione, veniva prodotta nello stabilimento Kolin in Repubblica Ceca. La sua sorella maggiore, la 208, l’auto più venduta in Francia, è prodotta nello stabilimento di Trnava in Slovacchia, ma anche in Marocco nello stabilimento di Kenitra.

La situazione dovrebbe cambiare con l’arrivo della sua versione rinnovata. La variante elettrica e-208 sarà prodotta nel 2023 nello stabilimento di Saragozza in Spagna insieme alla cugina Opel Corsa.

Anche il SUV Peugeot 2008 viene prodotta in Spagna. Il SUV infatti viene fabbricato nello stabilimento di Vigo, proprio come la monovolume del marchio, la Rifter. Quest’ultimo e anche Peugeot Partner vengono inoltre prodotte anche presso lo stabilimento Stellantis di Mangualde in Portogallo.

Peugeot Traveller o Expert sono interamente prodotti nello stabilimento Sevelnord di Hordain nel nord della Francia. Il Boxer viene invece assemblato nello storico stabilimento Sevelsud insieme al “Gemello” Fiat Ducato. Tuttavia dalla primavera del 2022 Boxer sarà prodotto a Gliwice in Polonia.

Per il resto della sua produzione, Peugeot rimane fedele alla Francia. In Terra transalpina vengono prodotti Peugeot 308, 3008, 5008 e 508. Vedremo se nei prossimi anni con l’avvento del gruppo Stellantis ci saranno novità ulteriori a proposito dei luoghi in cui vengono prodotte le auto della casa automobilistica del Leone.

