Fiat Strada inizia il 2022 con una leadership nelle vendite

Gli ultimi dati condivisi da Fenabrave riportano che le vendite di auto e veicoli commerciali leggeri in Brasile hanno iniziato l’anno con un calo. Nel primo mese di questo 2022, le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 28,3% rispetto a gennaio 2021.

Tra i modelli più venduti spicca, ancora una volta, il Fiat Strada che hai iniziato il 2022 con il piede giusto dopo una leadership conquistata lo scorso anno. I dati di Fenabrave rivelano che a gennaio sono stati venduti 116.601 modelli tra auto e veicoli commerciali leggeri contro i 162.531 dello stesso mese dello scorso anno.

Fiat Strada: 6716 esemplari venduti a gennaio 2022 in Brasile

Rispetto a dicembre 2021, quando sono stati venduti 193.541 esemplari, il primo mese del 2022 ha rappresentato un calo del 39,8%. Per José Maurício Andreta Jr, presidente di Fenabrave, questo risultato è dovuto alle scarse scorte in concessionaria per via della mancanza di componenti a livello globale. Inoltre, la stagionalità del periodo ha influenzato questo calo, secondo Andreta Jr.

Il reddito delle famiglie è stato compromesso dalle tasse e dalle spese sostenute per l’iscrizione e il materiale scolastico, ad esempio. Altri fattori che potrebbero aver ostacolato l’aumento delle vendite sono gli alti tassi di interesse, le forti piogge in diverse parti del paese e l’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron.

Ritornando al nuovo Fiat Strada, ha iniziato il 2022 come l’auto più venduta in Brasile. In particolare, nel primo mese di quest’anno sono state vendute 6716 unità, piazzandosi davanti ai Hyundai HB20 con 5634 e Chevrolet Onix con 5205.

La top 10 è particolarmente ricca di SUV con Renegade, Compass, Creta e T-Cross che hanno occupato le posizioni tra la quarta e la settima. Presente anche il nuovo Jeep Commander con 1437 unità vendute, più del doppio rispetto al rivale Tiggo 8.

L’Honda HR-V è presente al 22º posto a causa della mancanza di unità in vendita dal momento che non viene più prodotta perché è atteso l’arrivo della nuova generazione nella seconda metà di quest’anno.

Nel segmento dei pick-up, oltre alla Fiat Strada, troviamo il Toro in seconda posizione seguito da Hilux e Oroch. Questi quattro modelli sono gli unici pick-up a comparire tra i 30 veicoli più venduti nel paese in questo periodo.

In un recente articolo abbiamo riportato che Fiat ha dominato il mercato brasiliano delle auto a gennaio 2022 con un ampio margine di vantaggio rispetto al secondo brand in classifica. In particolare, parliamo di 23.300 unità vendute, esattamente 10.000 in più rispetto a Volkswagen che si è piazzata in seconda posizione. Di conseguenza, l’iconico marchio torinese ha raggiunto una quota di mercato del 19,9% nel primo mese dell’anno.