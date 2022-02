DS annuncia nuova auto il 7 febbraio

Annuncio a sorpresa per DS Automobiles. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato una sorpresa importante per il prossimo 7 febbraio. In un video pubblicato sui social i francesi hanno scritto che mostreranno una nuova auto. La particolarità di questo nuovo modello è che si tratterà di una vettura capace di accelerare da 0 a 100 in appena due secondi. Insomma a tutti gli effetti parliamo di una vera e propria super car.

Importante novità per DS Automobiles il 7 febbraio

Il modello annunciato da DS Automobiles sarebbe infatti in grado di fare ancora meglio delle monoposto del mondiale di Formula E (Gen2) la cui scheda tecnica annuncia un’accelerazione da 0-100 km/h in 2,8 secondi. Non si dovrebbe trattare però di un’auto da corsa ma di un modello stradale. Questo almeno si intuisce dalle ruote che si intravedono dal video teaser. La griglia che si nota sembra simile a quella vista con la concept car Aero Sport Lounge.

Non si tratterà comunque di un modello che sarà messo in vendita da DS ma sicuramente di un prototipo. Infatti tra le novità previste da Stellantis per la casa automobilistica francese in questo 2022 non c’è traccia di una super car.

Il marchio premium del gruppo Stellantis nel corso del 2022 dovrebbe rinnovare il SUV DS 7 Crossback.Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate. In Autunno invece dovremmo assistere al debutto della nuova DS 3 Crossback, restyling del più venduto modello tra quelli presenti nella gamma del produttore transalpino. Infine sempre entro fine anno dovrebbe arrivare anche una versione speciale con motore da 360 cavalli della berlina DS 9.

Vedremo dunque se nelle prossime ore trapelerà qualche nuovo dettaglio a proposito di questo modello che sarà svelato alle ore 14 del prossimo 7 febbraio. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali social della casa automobilistica francese.

