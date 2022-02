DS 3 Crossback Louvre: nuova edizione speciale dedicata al Museo del Louvre

DS Automobiles ha deciso di ampliare la sua gamma di veicoli con la nuova ed esclusiva DS 3 Crossback Louvre, consolidando Louvre come una firma maestosa ed esclusiva nella line-up.

Sin dal suo lancio nel 2014, la casa automobilistica francese è stata mecenate del Museo del Louvre, una relazione basata sulla combinazione di eredità e modernità per costruire il futuro. Questa visione è sostenuta da qualità, competenza e innovazione per far brillare Francia e Parigi sulla scena mondiale.

DS 3 Crossback Louvre: nuovo omaggio di DS Automobiles al Museo del Louvre

I richiami al museo sono applicati degli artigiani nella DS 3 Crossback Louvre con speciali badge Louvre presenti su cofano, portellone e portiere. Nella parte frontale, i DS Wings in Onyx Black e la griglia sono presenti sotto a un cofano motore decorato con sottili simboli piramidali sulla nervatura centrale, sotto la vernice.

I cerchi in lega Luxor da 18” presentano anche il simbolo della piramide, insieme a specchietti retrovisori esterni con calotte nere e con un emblema piramidale inciso a laser e una metà inferiore in tinta con la carrozzeria. Il look esterno si completa con fanali posteriori a LED di serie e finiture in nero lucido sul portellone.

La nuova DS 3 Crossback Louvre viene offerta in quattro colorazioni chiamate Perla Nera Black, Artense Grey, Platinum Grey e Pearl Crystal, sempre con tetto in Perla Nera Black. L’abitacolo della vettura è costituito dagli interni DS Opéra, offrendo una raffinatezza senza pari nel segmento di appartenenza.

I sedili presentano un rivestimento in pelle nappa nera Art Basalt con finiture sempre in pelle nappa nera Art Basalt sul cruscotto e sui pannelli delle portiere. Il volante è rivestito a mano in pelle Pieno Fiore, compresi i raggi e la parte centrale, mentre le cuciture Pearl e gli inserti in rilievo Clous de Paris completano il look.

Il simbolo Pyramid in rilievo e il badge Louvre adornano il cruscotto mentre la leva del cambio nera lucida sfoggia il logo Pyramid inciso a laser. La console centrale è caratterizzata da un ampio display touch da 10.3 pollici ad alta definizione.

182 opere sono state selezionate dai team del Museo del Louvre e di DS Automobiles per presentare ogni collezione e sezione del museo. Possono essere visualizzate ogni settimana o cercate attraverso un motore di ricerca.

La nuova DS 3 Crossback Louvre viene offerta con i motori a benzina PureTech 130 Automatic e PureTech 155 Automatic e con quello 100% elettrico nella versione E-Tense. Nel Regno Unito si parte da 34.420 sterline (41.286 euro) per la variante PureTech 130 Automatic.