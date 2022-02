Nuova Alfa Romeo Giulietta: è lei l’antidoto contro i SUV?

La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere uno dei futuri modelli della casa automobilistica del Biscione. Per la verità, al momento mancano conferme ufficiali da parte del CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato e non sappiamo se alla fine il ritorno della vettura sarà confermato. Le voci in proposito sono tante ma in quanto tali vanno prese per quello che sono.

L’antidoto del Biscione contro la marea di SUV presenti sul mercato sarà la nuova Alfa Romeo Giulietta?

Tuttavia riteniamo che una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe avere il suo perchè. Anche se è vero che le vendite delle berline compatte si sono ridotte, in Europa comunque questo tipo di auto ha ancora un certo interesse. Il gruppo Stellantis ha dimostrato di avere interesse a coltivare questo segmento di mercato, come rivelano i recenti debutti delle nuove Opel Astra, DS 4 e Peugeot 308. Occorre capire se si vuole percorrere anche con Alfa Romeo la medesima strada oppure si preferisce evitare inutile concorrenza interna.

A dire il vero, però una nuova Alfa Romeo Giulietta, essendo Alfa Romeo un brand premium offrirebbe qualcosa in più rispetto ai modelli che abbiamo appena citato. Inoltre questa auto rappresenterebbe un’alternativa a tutti coloro che non amano SUV e Crossover sebbene ormai questi siano i modelli più venduti e ricercati in assoluto in tutto il mondo. Sono tanti tra i fan della casa automobilistica del Biscione coloro che non nutrono alcun interesse nei confronti di questo tipo di veicolo preferendo berline e auto sportive.

Riportare sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta dunque potrebbe servire ad intercettare questo tipo di cliente che difficilmente si farà convincere ad acquistare SUV elettrici nei prossimi anni. Vedremo cosa ne penserà in proposito il CEO Jean-Philippe Imparato.

