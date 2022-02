Alfa Romeo Tonale: questa volta il teaser lo pubblica Imparato

Con la scusa di presentare il suo team quasi come fosse una rock band, il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha mostrato una nuova immagine di Alfa Romeo Tonale che si scorge coperta da un telo dietro ai dirigenti della casa automobilistica del Biscione che reinterpretano in questa immagine la copertina di un famoso album dei Beatles.

Nuova immagine di Alfa Romeo Tonale proposta dallo stesso Jean-Philippe Imparato

Dalla foto si intuisce anche che Alfa Romeo Tonale si trova già nella postazione in cui molto probabilmente sarà presentato il prossimo 8 marzo ad Arese. Ricordiamo che la presentazione avverrà alle ore 15 ora italiana e potrà essere seguita via streaming sul sito ufficiale di Alfa Romeo ma molto probabilmente anche sui vari canali social. L’immagine arriva a 24 ore dall’ultimo teaser che aveva mostrato la parte posteriore di Tonale con le scritte “Tonale” e “Veloce”.

In quella data pertanto conosceremo tutti i dettagli e ci toglieremo gli ultimi dubbi su Alfa Romeo Tonale. Siamo sicuri che nei prossimi giorni ulteriori immagini e video di questo modello saranno diffusi da Alfa Romeo e dai suoi dirigenti. Si tratta di una strategia adottata con lo scopo di tenere alta l’attenzione su questo atteso modello che sicuramente farà parlare molto di se nel mondo dei motori nei prossimi anni.

Ricordiamo infine che dopo il debutto dell’8 febbraio, Tonale da marzo inizierà ad essere prodotto a Pomigliano e da fine maggio inizi giugno si avvieranno le vendite con lo sbarco in concessionaria previsto per il 4 giugno. Vedremo nei prossimi giorni cos’altro emergerà a proposito dell’atteso veicolo della casa milanese.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Duetto: il celebre modello piace anche al nuovo numero uno del Biscione il CEO Jean-Philippe Imparato che si augura il ritorno