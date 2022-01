Nuova Alfa Romeo Giulietta: c’è chi immagina la prossima generazione [Render]

Nonostante l’uscita dal mercato dell’Alfa Romeo Giulietta, la casa automobilistica di Arese potrebbe ritornare in futuro nel segmento delle berline compatte premium con un nuovo modello. Sappiamo bene, però, che d’ora in avanti il brand di Stellantis si concentrerà sul prossimo Tonale che nella sua line-up prenderà il posto proprio della Giulietta.

Diciamo che la casa automobilistica milanese è arrivata un po’ in ritardo nel segmento dei SUV compatti rispetto ad altre aziende, come Mercedes e BMW. Ad ogni modo, si parla ormai da diverso tempo dell’arrivo di una nuova Giulietta, ma per adesso possiamo soltanto accontentarci dei progetti digitali che vengono pubblicati in rete.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: un progetto digitale riporta in vita la popolare compatta

L’ultimo proviene da Bernhard Reichel che ha immaginato l’Alfa Romeo Giulietta di nuova generazione per conto di Autoevolution. Dall’immagine possiamo vedere che il renderista ha ipotizzato una hatchback a cinque porte con una posizione rialzata, dei parafanghi muscolosi e un design complessivamente pulito.

Sul mercato, questo modello andrebbe a scontrarsi direttamente con Audi A3, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A. Sotto il cofano possiamo aspettarci un gruppo propulsore ibrido plug-in in linea con le ultime tendenze di mercato, anche se sarebbe migliore una propulsione completamente elettrica nel lungo periodo.

In Europa, le berline compatte sono ancora molto apprezzate in quanto alcune persone non hanno bisogno dello spazio offerto da un SUV/crossover, ma preferiscono comunque viaggiare a bordo di un veicolo relativamente comodo da usare per le lunghe percorrenze.

L’Alfa Romeo Giulietta di nuova generazione potrebbe sbarcare sul mercato come un prodotto premium caratterizzato da materiali di alta qualità e caratteristiche di guida più dinamiche. Sappiamo che il prossimo 1° marzo Stellantis annuncerà diverse novità che riguardano i suoi brand e si dice che qualcosa potrebbe essere detto anche sulla nuova Giulietta.

In questo momento, Jean-Philippe Imparato – amministratore delegato di Alfa Romeo – non ha rivelato nulla a proposito del ritorno di questa auto. Ha solo dichiarato che il Biscione ha bisogno di recuperare circa 2 milioni di clienti persi per l’uscita da alcuni segmenti molto popolari. In questo caso, vetture come la Mito e la Giulietta, ormai non disponibili da diversi anni, non hanno fino ad ora ricevuto alcun successore.

In merito alla berlina compatta, diciamo che Stellantis non avrebbe nessun problema ad introdurre una nuova generazione in quanto sfrutterebbe la stessa piattaforma usata per Opel Astra, Peugeot 308 e DS 4. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni in merito.