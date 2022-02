Alfa Romeo Tonale: -7 giorni al debutto

E’ partito il conto alla rovescia per il debutto di Alfa Romeo Tonale. L’atteso modello della casa automobilistica del Biscione farà il suo esordio esattamente tra una settimana ad Arese. La presentazione del SUV di segmento C infatti avverrà ad Arese alle ore 15 del prossimo 8 febbraio. Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli su quello che sarà il design del futuro modello.

Manca sempre meno alla presentazione di Alfa Romeo Tonale

Infatti grazie ad un nuovo video teaser pubblicato sui social Alfa Romeo ha mostrato il trilobo e lo scudetto del suo nuovo SUV. Appare sempre più evidente che la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale sarà al 98% la stessa della concept car che circa 3 anni fa è stata mostrata per la prima volta dall’allora gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, non sappiamo cosa si nasconderà sotto il cofano di Alfa Romeo Tonale, però, si parla già di un motore turbo da 1,3 litri, simile a quello della concept Tonale. È stato confermato che il concorrente di Audi Q3, BMW X1, Lexus UX e Mercedes-Benz GLA riceverà un potente propulsore ibrido plug-in e potrebbero esserci altri motori elettrificati o a combustione interna.

Per quanto riguarda invece i prezzi il SUV del Biscione dovrebbe partire da circa 35 mila euro mentre la versione top di gamma potrebbe addirittura superare i 50 mila euro. Del resto se si pensa che la Jeep Compass parte da 30 mila euro sembra ragionevole ipotizzare un listino prezzi di questo tipo.

La produzione del SUV dello storico marchio milanese sarà avviata a partire dal mese prossimo a Pomigliano mentre lo sbarco in concessionaria è previsto per il prossimo mese di giugno. Si parla con insistenza del 4 giugno. Ricordiamo infine che le aspettative di Stellantis per questo modello sono elevate. Si prevede che questa auto possa diventare in breve tempo il modello più venduto della gamma del Biscione.

