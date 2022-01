Alfa Romeo ha creato un “Sound Tunnel Index” per le migliori gallerie

Alfa Romeo ha creato un “Sound Tunnel Index” per determinare le migliori gallerie del Regno Unito dal punto di vista sonoro per il passaggio delle sue auto. La classifica che indica le 10 migliori gallerie si basa su una registrazione sonora generata da un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che attraversa ciascuna galleria.

Il Sound Tunnel Index lanciato da Alfa Romeo in UK per le migliori gallerie dal punto di vista sonoro

Il suono, che viene catturato dall’interno del veicolo, è stato quindi valutato da Sandy Brown, una delle principali società di consulenza acustica del Regno Unito. Si tratta di uno dei massimi esperti del settore. Insieme al suo team ha dunque determinato quali sono i migliori tunnel nel Regno Unito. I parametri utilizzati per fare ciò sono il rumore del motore e dello scarico, nonché il rumore degli pneumatici, della strada e del vento.

Sulla base di questi parametri il primo posto in assoluto in questa speciale classifica di Alfa Romeo è andato al tunnel Penmaenbach nel Galles del Nord, seguito dal tunnel Saltash in Cornovaglia e dal tunnel Beaminster nel Dorset rispettivamente al secondo e terzo posto. A fare la differenza la forma dei tunnel, la loro lunghezza e l’asfalto liscio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con motore V6 da 2,9 litri è stato guidato in modalità Dynamic attraverso ogni tunnel, con questa impostazione che offre una risposta dell’acceleratore più nitida e un suono di scarico più forte. Insomma sicuramente una novità interessante dal Regno Unito per la casa automobilistica del Biscione. Vedremo se qualcosa di simile verrà fatto anche dalle nostri parti.

