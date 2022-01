Alfa Romeo Tonale: nuovi dettagli in queste nuove foto spia

L’attesa relativa al debutto della nuova Alfa Romeo Tonale cresce sempre di più. Mancano infatti ormai pochi giorni, circa una settimana per essere precisi, alla svelatio prevista per giorno 8 febbraio alle ore 15.00. Un motivo in più per provare a immaginare gli ultimi dettagli che caratterizzeranno il primo C-SUV del Biscione che nell’ultimo teaser, scarno di ulteriori indizi, conferma che al lancio la colorazione esterna dovrebbe essere il Blu Anodizzato in finitura metallizzata visto già sulle Giulia e Stelvio peraltro riproposto nelle immagini ufficiali dell’ultimo MY 2022.

Forniscono però dettagli maggiori due immagini apparse in queste ore in rete. Queste mostrano proprio l’Alfa Romeo Tonale, in due situazioni differenti, con buona parte della pellicola utile a nasconderne le forme tolta via in alcuni punti salienti della vettura: nello specifico sul frontale e sulla sezione posteriore.

L’ultimo teaser della Tonale rilasciato da Alfa Romeo

The unmistakable “Trilobo” and the Alfa Romeo “Scudetto” shield of the new #AlfaRomeoTonale: an iconic element that looks straight to the future. Discover them on February 8th. Let “La Metamorfosi” begin! https://t.co/fcxY3NRUgF#AlfaRomeo pic.twitter.com/fsn5L5v1BS — Alfa Romeo (@alfa_romeo) January 31, 2022

Il posteriore dell’Alfa Romeo Tonale avvistata in autostrada ci mostra ormai al meglio sia la parte inferiore del paraurti, effettivamente priva di ogni camuffamento, sia ancora meglio di altre volte il design definitivo degli interessantissimi fanali posteriori. Anche l’ampio lunotto appare completamente sgombro da ogni tipologia di adesivo.

Emerge quindi che, come era già chiaro, gli sfoghi ora aperti per gli scarichi sono chiaramente fittizi: un po’ come fanno tutti gli altri competitor, a dire il vero. La parte bassa del paraurti adotta inoltre una vernice nera tratta in modo da renderla lucida, allo stesso modo di quanto si nota negli elementi che seguono l’andamento dei passaruota così come peraltro era stato messo in pratica sulla Tonale Concept vista al Salone di Ginevra a inizio 2019.

Poco ancora da nascondere sull’Alfa Romeo Tonale ormai definitiva

La sezione posteriore, ormai quasi completamente scoperta, ci mostra appunto anche il lunotto ormai privo di coperture. Questo mantiene la bella forma a goccia con vertice rivolto verso il basso. Non è però chiaro se l’Alfa Romeo Tonale dell’immagine che vi proponiamo possa nascondere ancora qualcosa in relazione alle maniglie, soprattutto per quello che riguarda la portiera posteriore.

L’immagine a bassa qualità non ci permette di fare un controllo certosino, ma sembrerebbero addirittura scomparse le maniglie sulle portiere sia anteriori che posteriori. È possibile ipotizzare la presenza di una maniglia sul montante per l’apertura delle portiere posteriori visto che in quell’area viene applicata ancora una pellicola coprente? È possibile ipotizzare che per le portiere anteriori vengano adottate maniglie a scomparsa a filo carrozzeria? Un doppio quesito che otterrà risposte solamente fra qualche giorno, ma che potrebbe garantire comunque queste eventualità citate.

Spostandoci invece sull’anteriore, questa ulteriore immagine dell’Alfa Romeo Tonale ci fornisce il design definitivo dei fari anteriori anch’essi privi di ogni elemento coprente. Sappiamo che le versioni di questi elementi saranno due, una quella che vediamo qui e una priva della firma luminosa con le tre onde a LED, ma per la prima volta possiamo apprezzarne il design in maniera netta. Emerge infatti uno schema luminoso molto aggressivo che si rifà a quanto visto sulla Concept, pur con le ovvie revisioni dovute all’ingegnerizzazione dell’elemento per l’omologazione stradale. In definitiva i fari anteriori appaiono meno sottili rispetto alla caratterizzazione stilistica vista sulla Concept, ma comunque mantengono quell’impostazione stilistica con un design che appare aggressivo e sicuramente interessante.