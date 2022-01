Jeep Commander: gli ordini sono stati sospesi temporaneamente

Il Jeep Commander è diventato in pochissimo tempo uno dei modelli più apprezzati del marchio americano in Brasile. Come Renegade e Compass, il nuovo SUV a sette posti ha trovato diversi consensi favorevoli.

A causa della forte domanda, però, Jeep avrebbe temporaneamente sospeso gli ordini per le nuove unità del Commander, secondo un giornalista locale. Il motivo è la grande richiesta ricevuta e quindi, per garantire la consegna degli esemplari già ordinati, Jeep avrebbe deciso di bloccare temporaneamente le nuove ordinazioni.

Jeep Commander: sarebbero richiesti 180 giorni per effettuare dei nuovi ordini dal sito

Tra l’altro, sul sito Web di Jeep Brasile compare un avviso per coloro che si iscrivono alla pagina dedicata al Jeep Commander. In particolare, il messaggio riporta: “Molte, molte persone vogliono davvero una nuova Jeep. Per questo motivo, purtroppo, l’auto può impiegare almeno 180 giorni per arrivare al tuo garage. Ma non preoccuparti, cogli l’occasione per sapere tutto sulla tua nuova vettura”. Questo avviso non compare per Renegade e Compass.

Con prezzi compresi tra 212.990 R$ e 301.490 R$ (35.587-50.373 euro), il Jeep Commander ha già raggiunto 3715 esemplari venduti nel 2021 da quando è stato lanciato alla fine di agosto. Soltanto a dicembre 2021 è riuscito a collezionare 2185 esemplari.

Con i suoi sette posti, il Commander presenta un look più sofisticato all’esterno, caratterizzato da fari oscurati, inserti argentati, finestrini posteriori oscurati e cerchi da 18” e 19”. L’abitacolo del SUV a tre file è caratterizzato da un rivestimento in pelle scamosciata marrone e inserti dorati con una particolare finitura che imita la pietra.

A bordo ci sono una serie di tecnologie avanzate sviluppate dalla casa automobilistica statunitense, come il cruise control adattivo. Non mancano il supporto Android Auto ed Apple CarPlay per collegare il proprio smartphone, la connessione 4G con Wi-Fi e un portellone posteriore con apertura elettrica.

In Brasile, il nuovo Jeep Commander viene offerto in due varianti: Limited e Overland. Entrambe sono disponibili con motore a benzina e diesel e trazione anteriore (nella prima) e integrale (nella seconda).

Il Commander a benzina viene fornito con il motore GSE Turbo da 1.3 litri con potenza di 180 CV con alimentazione a benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia massima è di 270 Nm per entrambe. In questo caso è presente una trasmissione automatica a 6 marce.

La variante diesel, invece, viene fornita con il motore Multijet II da 2 litri da 170 CV e 378 Nm, abbinato a un cambio automatico a 9 velocità.