Jeep Grand Compass 2023: nuove foto spia

La nuova Jeep Grand Compass è stata nuovamente avvistata nelle scorse ore. Il prototipo camuffato della versione a 7 posti di Jeep Compass continua i suoi test invernali. Questo modello, che non raggiungerà l’Europa, affronta un secondo round di test sotto freddo intenso in attesa del suo debutto che avverrà tra circa un anno.

Nuovo avvistamento per Jeep Grand Compass

Con molto meno camouflage rispetto al precedente avvistamento, questo nuovo SUV di Jeep rivela i tratti caratteristici del suo design e del DNA del marchio americano. In questa nuova Jeep Grand Compass possiamo notare la presenza della tipica calandra a sette feritoie, così come i fari presentano la consueta grafica luminosa di tutti i modelli del marchio americano. Sul retro, notiamo somiglianze con i gruppi ottici e la calandra della versione normale di Jeep Compass.

La più grande differenza con la Jeep Compass a 5 posti è dato naturalmente dal maggiore spazio al suo interno e nel bagagliaio. Questo SUV avrà un abitacolo con 3 file di sedili per un totale di 7 posti a sedere. Non è ancora chiaro se il suo nome sarà proprio questo o se verrà utilizzato un’altra denominazione. Qualcuno ad esempio aveva ipotizzato anche il nome di Jeep Compass L.

Quello che sappiamo è che il costruttore americano che fa parte del gruppo Stellantis proporrà un moderno motore diesel Multijet da 2,0 litri, con una potenza massima di 170 CV, e un cambio manuale a 6 marce oppure un cambio automatico a 9 marce con trazione integrale. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello di Jeep pensato per fare bene in mercati quali America Latina e Asia.

