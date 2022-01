Nuova Fiat Panda: un nuovo render ipotizza l’aspetto finale

La nuova Fiat Panda sarà una delle grandi novità per il futuro della casa automobilistica italiana. Stellantis ha infatti deciso che il marchio automobilistico di Torino debba tornare nel segmento B del mercato da cui manca dall’addio di Fiat Punto nel 2018. Per questo importante ritorno è stata scelta propria Panda che darà origine ad una nuova famiglia di auto.

Nuova ipotesi sull’aspetto della nuova Fiat Panda che arriverà nel 2024

Una di queste auto sarà proprio la nuova Fiat Panda che dovrebbe aumentare di dimensioni e assumere alcune caratteristiche estetiche viste con la concept Fiat Centoventi, un prototipo che la casa italiana ha mostrato per la prima volta al Salone dell’auto di Ginevra 2019. A proposito di questo futuro modello che dovrebbe arrivare nel corso del 2024 qui vi mostriamo un nuovo render che ipotizza l’aspetto finale di questa auto.

Vedremo se le cose andranno così ma in base a quanto rivelato dal numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois, sembra proprio che possa essere molto vicino a questo del render l’aspetto finale della nuova Fiat Panda. Francois infatti aveva parlato di un’auto squadrata più lunga della Panda attuale e con un design molto simile a quello visto con la ocncept Centoventi. Si tratta dell’opera di JJordy pubblicata dal sito francese Auto-moto.

Il prossimo 1 marzo molto probabilmente sapremo finalmente quando arriverà la nuova Fiat Panda. Ricordiamo che questo modello è considerato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di “democraticizzazione” della mobilità elettrica tanto caro ad Oliver Francois. L’auto infatti avrà una versione completamente elettrica che avrà un prezzo molto popolare. In questa maniera l’auto diventerà una delle prime vetture a zero emissioni davvero alla portata di tutti.

