Fiat Uno Cross: ecco il nuovo SUV compatto per l’Europa [Render]

A giudicare dall’ultimo avvistamento, Fiat sta preparando un nuovo SUV compatto destinato al mercato europeo. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, questa nuova vettura dovrebbe prendere il posto della 500X.

Il nuovo modello di segmento A potrebbe prendere in prestito diverse caratteristiche dall’ultima generazione dell’Opel Mokka. Infatti, l’ultimo muletto presentava delle proporzioni praticamente identiche al SUV del brand di Rüsselsheim.

Fiat Uno Cross: un progetto digitale anticipa il suo possibile design finale

Si tratta di un crossover compatto basato sulla piattaforma CMP di PSA che potrebbe arrivare sul mercato anche con il brand Fiat entro la fine del prossimo anno. Il misterioso veicolo in questione potrebbe chiamarsi Fiat Uno.

Sulla base di queste foto spia, il designer brasiliano Kleber Silva ha creato un progetto digitale che mostra come potrebbe essere quella che lui chiama Fiat Uno Cross 2024. Il crossover compatto, che non ha nulla a che fare con la compatta uscita di produzione in Brasile da qualche settimana, utilizza la base del nuovo Mokka, ma riprende il layout Fiat con elementi del Pulse e della 500L.

Complessivamente, il modello dovrebbe avere uno stile molto vicino a quello del Pulse, ma con dimensioni leggermente più grandi rispetto al nuovo Opel Mokka che è lungo 4,15 metri.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Fiat Uno Cross avrebbe delle linee molto interessanti e modifiche ad alcuni elementi, rendendolo più appetibile agli occhi dei clienti Fiat. Possiamo ipotizzare un quadro strumenti completamente digitale, un ampio display touch per il sistema di infotainment, climatizzatore automatico e leva del cambio a joystick.

Prevista anche una versione elettrica sulla base del Mokka-e

Sotto il cofano della nuova Uno dovremmo trovare i motori della gamma Global Small Engine (GSE) di Stellantis e più precisamente il turbo da 1 litro con potenza di 100/120 CV. Attesa anche una versione 100% elettrica che in questo caso prenderebbe le caratteristiche dal Mokka-e, sfruttando la tecnologia di PSA.

Il motore, dunque, dovrebbe essere lo stesso da 136 CV (100 kW) e 260 Nm del Mokka elettrico, abbinato a una batteria da 50 kWh che dovrebbe assicurare circa 330 km di autonomia con una singola ricarica. Per rendere il modello più popolare, Fiat dovrebbe aggiungere una versione a metano con potenza di 90 CV.

In precedenza, la casa automobilistica torinese ha dichiarato che nel corso del 2023 lancerà un nuovo modello di segmento B con alla base la piattaforma CMP. Oltre ad ipotizzare una possibile nuova generazione della Fiat Uno, alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato che potrebbe trattarsi della nuova Punto trasformata in crossover.

Per il momento, però, è troppo presto per avanzare delle ipotesi. Dovremo attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno nuove informazioni al riguardo.