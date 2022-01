Nuova Fiat Panda: c’è chi la immagina così [VIDEO]

La nuova Fiat Panda sarà la grande protagonista della futura gamma della principale casa automobilistica italiana. La vettura non solo avrà una nuova generazione che cambierà di segmento passando dalla A alla B, ma darà origine ad una vera e propria famiglia di auto. Lo ha confermato nei giorni scorsi il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Ecco come potrebbe essere in futuro la nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda darà origine ad un nuovo SUV e ad una supermini. Ovviamente queste notizie hanno suscitato grande clamore e in tanti si sono chiesti nelle ultime settimane come sarà la futura generazione del celebre modello di Fiat. A questa risposta nelle scorse ore ha provato a dare una risposta l’architetto e designer Tommaso D’Amico, il quale ha pubblicato sul suo canale di YouTube la sua personalissima ipotesi a proposito della nuova Fiat Panda.

Il render è stato denominato Fiat PANDA CROSS 4×4 2023 e cerca di mostrare come potrebbe essere il futuro SUV compatto che sarà prodotto nella seconda metà del prossimo anno in Polonia presso lo stabilimento di Tychy su piattaforma STLA Small. Le immagini mostrano come la futura Panda abbia aumentato le sue dimensioni rientrando adesso nel segmento B.

L’autore del render inoltre all’interno, immagina un quadro strumenti dotato di una significativa serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment unico. Per quanto riguarda il motore, viene ipotizzata la presenza di un nuovo motore a benzina 1.3 turbo AT da 140 CV, con cambio meccanico a trazione integrale.

Ricordiamo che nel 2023 dovrebbe debuttare la nuova Fiat Panda nelle vesti di SUV compatto. Quanto alla supermini ancora non è sicuro che si chiamerà sempre Panda. Francois ha detto che forse potrebbe venire usato un altro nome che fa parte della storia di Fiat.

Sempre a proposito di questo modello, dal Brasile nei giorni scorsi è arrivata la notizia che ispirerà la nuova generazione di Fiat Argo che si trasformerà in un SUV su base STLA Small e avrà tanto in comune con la futura Panda SUV. Il primo marzo quando Stellantis svelerà il suo primo piano industriale su questo modello potrebbero arrivare ulteriori indizi.

