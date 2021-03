Nuova Jeep Grand Compass: l’ultimo prototipo avvistato in Scandinavia | Foto spia

Dopo avervi proposto qualche giorno fa un paio di render realizzati da noto sito Web russo Kolesa, in questo articolo trovate alcune foto spia dell’ultimo prototipo completamente camuffato della presunta Jeep Grand Compass, avvistato in Scandinavia durante una fase di test sulla neve.

Ciò testimonia che la casa automobilistica americana sta proseguendo con le prove sulla versione a passo lungo della Compass. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la presentazione ufficiale del SUV a sette posti è prevista entro la fine di quest’anno come model year 2022.

Nuova Jeep Grand Compass: proseguono i test sul SUV a sette posti

Sfortunatamente, i nuovi scatti “rubati” non rivelano granché in quanto ad esempio la parte posteriore è stata ampiamente modificata con della plastica che ha cambiato profondamente le proporzioni. Ad esempio il lunotto posteriore è in posizione quasi verticale.

Visto che recentemente la casa automobilistica americana ha portato sul mercato la Grand Cherokee L a sette posti e la nuova generazione del Grand Wagoneer, molto probabilmente prenderà in prestito alcune caratteristiche di questi ultimi due modelli come ad esempio i sottili fari a LED dallo sviluppo orizzontale.

Dall’ultimo restyling della versione a cinque posti, la presunta Jeep Grand Compass dovrebbe ereditare alcune cose come l’abitacolo completamente rivisto e la gamma delle motorizzazioni che includerà anche la versione ibrida plug-in 4xe.

