Alfa Romeo Tonale: un video mostra interno e anteriore

Nuovo video teaser per Alfa Romeo Tonale. E’ stata la stessa casa automobilistica del Biscione a postare il video sui social. In questo filmato si vede la parte anteriore del SUV di segmento C anche se ovviamente l’immagine non è nitida.

Inoltre viene mostrato uno scorcio degli interni ed in particolare del cockpit. Il quadro strumenti del modello che debutterà il prossimo 8 febbraio sarà totalmente digitale come già sapevamo. Alfa Romeo inoltre ci tiene a far sapere che il cockpit della sua nuova auto sarà incentrato sul guidatore.

Alfa Romeo Tonale: l’8 febbraio il debutto ecco quello che sappiamo

Da quello che vediamo da questa immagine, sembra proprio che il cockpit sarà riproposto in una forma molto simile a quello che abbiamo visto nella concept car che Alfa Romeo ha mostrato nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra. Ma del resto sembra che quel concept sia stato quasi tutto confermato nel modello di produzione.

Manca sempre meno al debutto di Alfa Romeo Tonale. Il SUV del Biscione è uno dei modelli più attesi in assoluto nel mondo dei motori di questo 2022. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il prossimo 4 giugno mentre la produzione inizierà il mese prossimo a Pomigliano.

Questo modello è fondamentale per il futuro di Alfa Romeo. Molte delle immatricolazioni che nei prossimi anni i dirigenti di Stellantis si attendono dal Biscione arriveranno proprio da questo veicolo che insieme al futuro Alfa Romeo Brennero è destinato ad essere uno dei best seller dello storico marchio milanese. Questo inoltre sarà il primo modello ibrido del Biscione ad arrivare sul mercato. Infatti fin da subito Tonale sarà disponibile in versione elettrificata.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: altro avvistamento per l’attesissimo SUV della casa automobilistica del Biscione [Foto spia]