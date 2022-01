Alfa Romeo Tonale: altro avvistamento per l’attesissimo SUV [Foto spia]

Alfa Romeo ha concluso il 2021 con un messaggio di auguri molto interessante rivolto ai fan in cui ha mostrato le prime immagini teaser dell’attesissimo Alfa Romeo Tonale. In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la presentazione ufficiale del secondo SUV del Biscione è prevista per il prossimo 8 febbraio.

In attesa di maggiori informazioni, il solito leaker Walter Vayr ha condiviso una nuova serie di foto spia di un prototipo completamente camuffato del nuovo Tonale avvistato su strada. I nuovi scatti “rubati” ci danno la possibilità di vedere meglio le proporzioni complessive del veicolo.

Alfa Romeo Tonale: un nuovo prototipo completamente camuffato è stato avvistato su strada

In particolare, sulla parte frontale possiamo chiaramente vedere dei gruppi ottici costituiti da tre elementi a LED con uno a forma di boomerang mentre sul retro riprendono la forma anticipata dall’ultimo teaser ufficiale.

Il nuovo modello entry-level della casa automobilistica di Arese prenderà il posto della Giulietta nella gamma e sarà prodotto nello stabilimento di Pomigliano, si dice a partire da marzo. Per quanto riguarda la messa in vendita, Jean-Philippe Imparato – amministratore delegato di Alfa Romeo – ha dichiarato che l’arrivo nelle concessionarie avverrà a partire dal 4 giugno 2022.

Ricordiamo che sono passati ben tre anni circa dalla prima presentazione del Tonale avvenuta al pubblico sotto forma di concept in occasione del Salone di Ginevra nel marzo del 2019. Sarà un modello molto importante per il rilancio del Biscione.

Assieme a Lancia e DS Automobiles, Alfa Romeo assume il ruolo di brand premium all’interno di Stellantis e ciò avverrà attraverso una revisione completa del marchio. Tutto inizierà proprio con il nuovo Alfa Romeo Tonale. Dalle ultime news emerge chiaramente che Imparato tiene particolarmente a questo progetto, tanto da aver suggerito diverse revisioni sia dal punto di vista estetico che di handling.

Per quanto riguarda i propulsori, al momento non ci sono ancora informazioni al riguardo, ma è esclusa una variante Quadrifoglio con V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 Nm di coppia massima utilizzato sulle Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Questo perché l’Alfa Romeo Tonale, come anticipato qualche riga fa, sarà un veicolo entry-level che avrà il solo e unico obiettivo di far aumentare le immatricolazioni dello storico marchio milanese. Non ci resta che attendere le prossime settimane per eventuali conferme circa il giorno della reale presentazione.