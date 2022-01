Nuova Maserati GranTurismo: le ultime foto spia

Inedite foto spia del prototipo camuffato della nuova Maserati GranTurismo sono state pubblicate nelle scorse ore nella sua pagina Facebook da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Queste immagini mostrano quella che sembra essere la versione con specifiche per il mercato statunitense della nuova generazione del celebre modello della casa automobilistica del Tridente.

Pubblicate le prime foto spia della versione americana del celebre modello

Ricordiamo che la nuova Maserati GranTurismo dovrebbe debuttare nel corso di questo anno anche se per la verità al momento non è stata ancora confermata una data ufficiale per quanto concerne il suo debutto. La vettura è una delle tre grandi novità della casa automobilistica del Tridente per questo 2022 insieme al SUV Maserati Grecale e alla versione cabrio di Maserati MC20.

Della nuova Maserati GranTurismo sappiamo che al lancio non sarà solo elettrificata ma ci saranno anche versioni dotate di motori a combustione. Nel 2023 dovrebbe arrivare anche la versione completamente elettrica. Esteticamente parlando, questa auto di Maserati dovrebbe essere abbastanza vicina nello stile al modello attuale. Insomma non si tratterà per lei di una rivoluzione ma di una evoluzione.

La nuova Maserati GranTurismo sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dove oltre alla Fiat 500 elettrica verranno prodotte anche Maserati Levante, GranCabrio, Quattroporte e la GranTurismo. Nelle prossime settimane a proposito di questo modello è probabile che possano arrivare nuovi indizi su quelle che saranno le sue caratteristiche. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello di Maserati destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori quando finalmente sarà svelato.

