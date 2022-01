Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale e GranTurismo fotografati insieme

Le tre più grandi novità del gruppo Stellantis sono state fotografate insieme. Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale e la nuova Maserati GranTurismo sono state immortalate nelle scorse ore come si vede dalla foto pubblicata su Facebook da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Si tratta dei prototipi camuffati ma con carrozzeria definitiva. Ricordiamo che tutti e 3 i modelli debutteranno nel corso del 2022.

Una foto spia ritrae insieme Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale e la nuova GranTurismo

Il primo ad arrivare sarà Alfa Romeo Tonale. Il modello infatti sarà svelato entro la fine del primo trimestre del 2022. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che la presentazione del SUV potesse avvenire il prossimo 8 febbraio.

Al momento però mancano ancora l’ufficialità che sia proprio questa la data di arrivo di questa auto. Si tratta comunque di un veicolo considerato fondamentale per il rilancio della casa automobilistica del Biscione. Il 31 dicembre Alfa Romeo ha pubblicato il primo teaser ufficiale di questo futuro veicolo.

Proprio da questo SUV e dal futuro Alfa Romeo Brennero che sarà svelato nel 2023 dovrebbero arrivare la maggior parte delle immatricolazioni che consentiranno allo storico marchio milanese di riprendersi dopo anni difficili caratterizzati da un netto calo delle vendite e dalla totale mancanza di novità.

Per quanto riguarda invece Maserati Grecale, il SUV di segmento D che proverà a dare fastidio a mostri sacri quali Porsche Macan, debutterà nel corso della prossima primavera quando inizierà anche la sua produzione presso lo stabilimento di Cassino. Anche questo modello, al pari di Alfa Romeo Tonale, è considerato fondamentale per il rilancio della casa automobilistica del Tridente.

Proprio da questo SUV infatti dovrebbero arrivare la stragrande maggioranza delle nuove immatricolazioni che nel giro di poco tempo dovrebbero consentire allo storico marchio automobilistico di raggiungere e superare quota 70 mila immatricolazioni annue.

Infine la foto ritrae la terza grande novità per il gruppo Stellantis in questo 2022. Ci riferiamo alla nuova Maserati GranTurismo che sarà presentata nella seconda parte dell’anno e la cui commercializzazione dovrebbe iniziare entro fine anno. L’auto sarà prodotto presso lo stabilimento di Mirafiori che diventerà il nuovo polo di Maserati dove saranno prodotti anche Levante, Ghibli, Quattroporte e GranCabrio.

La nuova GranTurismo è destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori grazie a questa nuova generazione che promette di superare di gran lunga l’attuale versione come tecnologia, design e lusso. Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale e GranTurismo dunque si preparano a vivere un 2022 da grandi protagonsite.

