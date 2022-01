Fiat Pulse e Citroën C4 Cactus sorprese in Brasile di inizio 2022

E’ iniziato molto bene il 2022 per Fiat Pulse e Citroen C4 Cactus. Le due auto che fanno parte del gruppo Stellantis sono le due autentiche sorprese del mercato auto brasiliano in questo inizio di 2022. Infatti dopo i primi 20 giorni dell’anno entrambe le auto sono nella top ten delle auto più vendute in Brasile che come sappiamo è il mercato auto più importante di tutta l‘America Latina.

Fiat Pulse e Citroen C4 Cactus in top ten in Brasile nei primi 20 giorni del 2022

Fiat Pulse e Citroën C4 Cactus dimostrano che il gruppo di marchi Stellantis è più forte che mai nel mercato brasiliano. Il SUV compatto di Fiat dopo 20 giorni si trova alla posizione numero 10 con 2.199 vendite. La C4 Cactus invece è al 13° posto con 2.036 immatricolazioni. Si tratta di un ottimo inizio di 2022 per i due modelli che nei prossimi mesi potrebbero fare ancora meglio.

Ancora una volta il pickup compatto Fiat Strada è leader del mercato con 4.363 vendite. Campione nazionale delle vendite nel 2021, il pick-up dimostra di poter dominare anche in questo 2022 che è appena iniziato. Al 2° e 3° posto compare il duo di SUV Jeep, Renegade con 3.543 vendite e Compass con 3.133 unità immatricolate.

Insomma per il gruppo Stellantis dopo un ottimo 2021 il 2022 sembra essere iniziato in modo trionfale. In particolare Fiat Pulse potrebbe regalare grosse soddisfazioni nei prossimi mesi man mano che la gamma al completo arriverà nelle concessionarie della principale casa automobilistica italiana sparse per il Brasile.

Il modello di Fiat fin da subito ha attirato l’attenzione dei consumatori brasiliani e si pensa che in questo 2022 possa avvenire la sua consacrazione come modello più venduto nella sua categoria e uno dei più immatricolati dell’intero mercato. Quanto alla Citroen C4 Cactus, la casa francese vuole aumentare le sue immatricolazioni in Brasile e questo modello insieme alla nuocv C3 si candida ad essere uno dei più venduti.

