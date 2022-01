Fiat Pulse Weekend: ecco come sarebbe la versione Station Wagon

Fiat Pulse è uno dei modelli più caldi in questo momento in Brasile e più in generale in America Latina. Il SUV compatto di Fiat sembra avere fatto breccia nei cuori dei clienti sudamericani della principale casa automobilistica italiana. Questo è dimostrato non solo dalle vendite, che sono già molto positive per il nuovo modello di Fiat, ma anche dall’interesse e dalle attenzioni ricevute fino ad ora dal veicolo in quell’area del pianeta.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una eventuale Fiat Pulse Weekend, versione station wagon del celebre modello

La fama di Fiat Pulse è così ampia che anche in Europa già da qualche settimana si parla con insistenza di questo SUV compatto, che tanti sperano possa arrivare anche dalle nostre parti. Qui vi mostriamo un render che arriva dal Brasile e che dimostra ancora una volta l’interesse attorno a questo modello. Questo mostra come sarebbe la Fiat Pulse Weekend, versione station Wagon del celebre modello della principale casa automobilistica italiana.

Si tratta di un render pubblicato dal sito Overboost che prova d ipotizzare come sarebbe l’eventuale erede di Fiat Palio Weekend, ultima Station Wagon che Fiat ha venduto in Brasile. Sebbene ormai questo segmento si sia praticamente estinto in Brasile, a parte qualche modello di Audi, sono ancora in tanti a sperare di poter rivedere sul mercato un’auto di questo tipo.

Ricordando la proposta della Volkswagen Space Cross, Fiat Pulse Weekend avrebbe, per cominciare, un bagagliaio più generoso rispetto ai 370 litri della versione normale. Inoltre, il posteriore porterebbe più equilibrio al design Pulse, assicurando così uno stile più accattivante al prodotto della principale casa italiana.

Con le sospensioni rialzate, Pulse Weekend utilizzerebbe il TC+ di Fiat per la guida fuoristrada più impegnativa, ricordando che non ci sarebbe la trazione integrale come opzione. Nel render, vediamo che i fanali posteriori della Pulse originale si adattano bene a un’estremità posteriore più lunga e tronca.

Con Pulse Weekend, una versione Adventure sarebbe ancora più radicale con un portapacchi personalizzato, pneumatici ad uso misto e rinforzi nel set di sospensioni. Inoltre, impiegherebbe più elementi estetici fuoristrada, oltre a interni personalizzati con strumenti ausiliari multimediali. Vedremo dunque se l’idea sarà presa in considerazione da Fiat per il prossimo futuro.

