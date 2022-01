Fiat Pulse: sarà il premio per il vincitore del GF 2022 in Brasile

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Fiat anche nel 2022 è sponsor ufficiale del Grande Fratello brasiliano. Come è ormai tradizione, anche nel 2022 al vincitore del Reality Show, oltre ad una grossa somma in denaro sarà donata un’auto di Fiat. C’era grande curiosità di sapere di quale modello si sarebbe trattato. Nelle scorse ore abbiamo saputo che al pari di quanto avvenuto nel 2021 anche nel 2022 si tratterà del SUV compatto Fiat Pulse.

Fiat Pulse sarà anche nel 2022 il regalo per il vincitore del Grande Fratello brasiliano

Questa del resto è la grande novità di Fiat per il Brasile. Qualcuno aveva ipotizzato che al pari di quanto accaduto lo scorso anno, quando Fiat Pulse fu regalato alla vincitrice del Grande Fratello prima ancora che l’auto fosse stata svelata, lo stesso sarebbe accaduto con Fiat Fastback. Ma a quanto pare lo sviluppo del SUV coupè è ancora troppo indietro per questo scopo. Ricordiamo che il futuro SUV di Fiat sarà svelato entro la fine del 2022.

Tra i maggiori sponsor del Grande Fratello Brasile, la Fiat ha già regalato diverse vetture ai campioni delle passate edizioni , tra cui una Marea e una Cronos. Lo scorso anno Fiat Pulse è stata regalata alla vincitrice del programma tv nella sua versione top di gamma Impetus.

Questa dispone di un motore turbo da 1.0 litri da 130 CV e 20,4 kgfm e dispone del sistema Connect Me di Fiat interconnesso con Google Assistant e Alexa di Amazon. La funzione può essere comandata a voce e da cellulare per bloccare e sbloccare le porte, attivare aria condizionata, clacson e fari. Ricordiamo infine che Fiat Pulse è considerato da molti in Brasile come uno dei probabili protagonisti del settore automobilistico in quel paese nel 2022.

