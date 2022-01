La nuova Citroen C3 potrebbe fare la differenza in Brasile

In Brasile sta per arrivare la nuova Citroen C3. La vettura è solo parente lontana del modello che noi tutti conosciamo qui in Europa. Si tratta infatti di un SUV compatto che la casa automobilistica francese di Stellantis commercializzerà in America Latina e in India. Stellantis punta forte su questo modello per far crescere di molto le vendite di Citroen in Sud America che comunque negli ultimi anni non sono mai state particolarmente elevate sebbene nel 2021 si sia registrato un miglioramento.

La nuova Citroen c3 potrebbe fare la differenza per rilancio di Citroen e per lo stabilimento di Porto Real

La nuova Citroen C3 potrebbe fare la differenza non solo per le vendite di Citroen ma anche per risollevare le sorti dello stabilimento Stellantis di Porto Real che da molti anni lavora molto al di sotto delle proprie possibilità. Una delle grandi sfide di Stellantis per i prossimi anni in Brasile sarà proprio quella di portare questo sito produttivo alla piena capacità di produzione.

Con il lancio ancora previsto per il primo trimestre di quest’anno, la nuova generazione della Citroën C3 ha una grande responsabilità. Con la promessa di essere spaziosa, moderna ed economica, la vettura dovrebbe portare la casa francese ad essere protagonista in uno dei segmenti di mercato più caldi in Brasile.

Nei prossimi mesi capiremo se davvero sarà questo il modello che farà fare a Citroen l’atteso salto di qualità in America Latina al pari di quanto Stellantis si aspetta anche dall’altro suo marchio francese Peugeot. Si spera che le due case transalpine possano avvicinare Fiat e Jeep in termini di risultati confermando Stellantis al vertice del settore nel continente.

