Nuova Citroën C3 è pronta per il debutto in India

La tanto attesa Citroën C3 di nuova generazione sarà lanciata in India nei prossimi mesi. La vettura con lunghezza sotto i 4 metri e look da crossover è stata avvistata più volte nel paese durante dei test e le ultime foto spia la mostrano in una forma quasi di produzione. Secondo quanto riportato, la produzione della nuova C3 sarebbe stata già avviata in India.

Il prototipo sembra in gran parte identico al modello globale che ha debuttato ad agosto 2021. Tuttavia, la versione indiana verrà fornita con piccole modifiche al design. Ad esempio, possiamo vedere degli elementi cromati attorno agli indicatori di direzione sul paraurti anteriore e sul portellone posteriore.

Nuova Citroën C3: un altro prototipo senza camuffamento è stato avvistato per le strade indiane

A prima vista, la Citroën C3 “made in India” sembra essere identica al modello che ha debuttato ufficialmente lo scorso settembre. Ci sono però alcune modifiche. Possiamo vedere anche dei cerchi in acciaio con copriruota e inoltre manca il rivestimento in plastica nella zona inferiore delle portiere.

Il muletto in questione potrebbe aver mostrato la versione di fascia media. Sappiamo che la nuova C3 misurerà 3,98 metri di lunghezza e 1,80 metri di altezza. Il veicolo viene fornito con un profilo da hatchback con altezza da terra rialzata e un cofano alto. Nel complesso, la vettura condivide alcuni spunti stilistici con le Citroën più grandi, tra cui la C4 e la C5.

La parte frontale è caratterizzata da fari sdoppiati, una griglia a doppia lamella e un paraurti dal design aggressivo. Il profilo laterale è costituito da un rivestimento in plastica nera attorno ai passaruota, ai montanti e alle barre al tetto. Sul retro, la nuova Citroën C3 propone un aspetto sportivo con un portellone verticale e fanali rettangolari, oltre a un paraurti bicolore con una finta piastra paramotore.

Sorgerà sulla piattaforma CMP

È probabile che l’abitacolo della nuova vettura sia leggermente diverso dal modello con specifiche globali. Troveremo un cruscotto elegante dalle superfici strutturate e temi diversi. Il piccolo crossover sarà dotato di un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Non mancheranno un volante multifunzione a tre razze, un quadro strumenti digitali, aria condizionata manuale e sedili con poggiatesta integrati.

L’auto sarà basata sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform), che sarà anche alla base delle future auto Citroën destinate all’India, oltre al prossimo SUV Jeep con lunghezza inferiore ai 4 metri.

Molto probabilmente la nuova Citroën C3 verrà offerta con due motori a benzina: aspirato da 1.2 litri e turbo da 1.2 litri. Entrambi saranno abbinati a un cambio manuale a 5 marce o DCT a 7 rapporti.