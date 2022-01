Citroen: nel 2022 il 10% di auto vendute saranno elettriche o PHEV

Citroen ha un programma ambizioso in Spagna. La casa automobilistica francese, che fa parte del gruppo Stellantis, ha chiuso un difficile 2021 con alcuni successi sui quali il suo direttore in Spagna e Portogallo, Nuno Marques, non nasconde la sua soddisfazione. Ad esempio la casa transalpina ha visto crescere la sua quota di mercato dello 0,3 per cento rispetto al 2020 e inoltre è stato di nuovo il marchio leader nei veicoli commerciali, con 22.800 immatricolazioni e una quota di mercato del 15 per cento.

Obiettivo ambizioso per Citroen in Spagna nel 2022

Citroen ora si è posta l’obiettivo per il 2022 che il 10 per cento delle sue vendite in Spagna siano rappresentate da veicoli elettrificati, elettrici puri (BEV) o ibridi plug-in (PHEV). Questo risultato dovrebbe essere anche favorito dal fatto che il gruppo Stellantis ha deciso che Citroën, Opel e Peugeot smetteranno di vendere in Spagna (la decisione per la verità riguarda quasi tutti i mercati europei) le versioni a combustione dei loro furgoni per puntare su varianti elettriche, come la ë-Berlingo.

La strategia di elettrificazione dell’azienda francese prevede di avere almeno un’alternativa elettrificata nell’80 per cento dei suoi modelli entro il 2023, per raggiungere l’intera gamma entro il 2025.Un traguardo già raggiunto nel 2021 nella sua gamma di veicoli commerciali, essendo tutti dotati di varianti a emissioni zero.

Citroen punta forte sulla Spagna anche perchè la maggior parte dei suoi modelli viene prodotta proprio in quel paese. Si tratta di un aspetto su cui il marchio vuole puntare molto per incrementare le vendite in quel paese. Vedremo dunque se le cose andranno per il verso giusto per i francesi in Spagna e più in generale anche nel resto dell’Europa.

