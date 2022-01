Nuova Fiat Panda: nuova ipotesi dal web

La nuova Fiat Panda sarà ancora un punto di riferimento importante nella gamma della casa automobilistica italiana nel prossimo decennio. Lo ha confermato il boss di Fiat Oliver Francois nel corso di una recente intervista di cui vi abbiamo scritto in altri nostri articoli. La nuova generazione del celebre modello dovrebbe arrivare nei prossimi anni. Maggiori certezze le avremo il prossimo 1 marzo quando Stellantis rivelerà i suoi piani per il celebre modello di Fiat.

Ecco una nuova ipotesi dal web di come potrebbe essere la nuova Fiat Panda

Al momento si è capito che la nuova Fiat Panda non sarà una semplice vettura ma darà origine ad una vera e propria famiglia di auto con almeno due modelli nel segmento B del mercato: un SUV compatto e una hatchback squadrata. Al momento in Fiat non hanno ancora deciso se entrambe le auto si chiameranno Panda o se per una di loro verrà utilizzato un nome diverso forse quello di Fiat Punto o Fiat Uno.

Qui vi mostriamo un nuovo render apparso sul web nelle scorse ore che mostra come potrebbe essere la nuova Fiat Panda secondo l’architetto e designer Tommaso D’Amico. Il render è apparso in un video pubblicato dal suo stesso autore su YouTube che vi mostriamo qui sotto. Non sappiamo ovviamente se sarà davvero così ma Francois ha comunque detto che il punto di riferimento per questo modello sarà la concept car Fiat Centoventi.

Inoltre è stato detto anche che la nuova Fiat Panda avrà uno stile con linee squadrate e sarà una vettura senza fronzoli. L’auto infatti servirà a rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti. Infatti fin da subito sarà lanciata sul mercato anche con la versione elettrica al 100 per cento che dovrebbe garantire autonomia tra 350 a 450 km con una ricarica a seconda della dimensione della batteria. Quanto alla potenza le varie versioni di Panda dovrebbero andare da un minimo di 80 ad un massimo di 115 cavalli.

Il prezzo sarà davvero alla portata di tutti e al pari di quanto accade con la versione attuale di Fiat Panda sarà indubbiamente l’asso nella manica di questa auto che spera di continuare ad essere così popolare anche in futuro. Vedremo dunque cos’altro emergerà su questa attesa auto di Fiat nel corso dei prossimi mesi e se finalmente sapremo con maggiore precisione la data in cui questa vettura farà finalmente il suo debutto sul mercato auto del nostro continente.

