La nuova Fiat Panda di M-Sport è un’auto unica nel suo genere

La leader del World Rally Championship (WRC) M-Sport sta facendo parlare di se per un motivo assai particolare. Il team infatti nelle scorse ore ha svelato una Fiat Panda 4×4 unica per il rally che, a quanto pare, sarà la prima vettura di una nuova linea di progetti su misura a basso volume.

Ricordiamo che questa società schiera le Ford Fiesta WRC nella massima serie dei rally, mentre in precedenza gestiva il programma GT ufficiale di Bentley e ha prodotto versioni di alto livello del furgone Ford Transit. La società ha detto di aver realizzato la nuova Panda per un cliente anonimo che desiderava un veicolo in grado di competere sia nei rally su sterrato che in quelli su asfalto.

M-Sport ha svelato una Fiat Panda 4×4 unica per il rally

Il modello è stato realizzato partendo come base da una Panda Mk1 stradale standard che è stata ampiamente modificata e ricostruita e dotata delle basi della Fiesta R5 da rally di prima generazione.

Per poter utilizzare il telaio della Fiesta R5, la scocca della Fiat Panda ha dovuto essere allargata di 360 mm, una mossa che secondo M-Sport ha apportato benefici anche alla sua maneggevolezza. Inoltre, per evitare di modificare la forma della scocca della vettura di Fiat, sono stati aggiunti nuovi passaruota su misura.

La Fiat Panda by M-Sport utilizza il propulsore turbo Ecoboost da 1,6 litri usato dalla Fiesta R5, che garantirà poco meno di 300 CV e 332 Nm di coppia con trazione integrale tramite un cambio sequenziale a 5 velocità di Sadev.

Al suo interno, la plancia si ispira al design originale della Panda, anche se presenta cinture di sicurezza a sei punti necessari per i sedili e il roll-bar che sono omologati dalla FIA. I sedili posteriori sono stati rimossi in modo da garantire spazio per le ruote di scorta.

Sebbene si tratta di una vettura unica realizzata in base a quelle che erano le esigenze di un singolo cliente, Malcolm Wilson CEO dell’azienda ha detto che questa auto “è uno dei primi modelli di una nuova era di veicoli fatti su misura e che la sua società ha intenzione di creare presso la sua sede di Dovenby Hall.”

Wilson ha aggiunto che lui e il suo team sono pronti per nuovi progetti in base a ordini di singoli clienti e che nel fare ciò beneficeranno della nuova pista di prova e del cosiddetto M-Sport Evaluation Center recentemente realizzato a Dovenby Hall.

