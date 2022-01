Jeep Meridian: dovrebbe essere giugno il mese del debutto

Come vi abbiamo scritto ieri, Jeep Meridian sarà una delle 3 grandi novità che arricchiranno la gamma della casa americana in India in questo 2022 appena iniziato. Una delle domande che molti si fanno è quando questo SUV a 7 posti che deriva da Jeep Commander farà il suo debutto. Al momento infatti l’unica certezza è che il veicolo sarà svelato nel corso di questo 2022. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’India, dovrebbe essere giugno il mese giusto per il debutto sul mercato del nuovo modello.

Dovrebbe essere giugno il mese scelto per il debutto di Jeep Meridian in India

Il SUV Jeep Meridian, di cui negli scorsi mesi vi abbiamo mostrato numerose foto spia, in India sarà supportato da una versione modificata della piattaforma utilizzata anche per i SUV Jeep Compass e Jeep Renegade. Ci aspettiamo che la casa automobilistica offra la prossima Jeep in India con una scelta tra due configurazioni di posti a sedere: un modello a sei posti e un modello a sette posti.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, i propulsori scelti per questo modello e le specifiche non sono stati ancora rivelati, ma siamo certi che il prossimo SUV in India sarà alimentato da un motore diesel turbo da 2,0 litri che eroga 173 CV e 350 Nm. Le opzioni di trasmissione dovrebbero includere un cambio manuale a sei marce e un cambio automatico a nove marce.

Sicuramente nelle prossime settimane arriveranno altre novità su questo atteso modello di Jeep che come vi dicevamo ieri sarà una delle 3 grandi novità che la casa americana ha intenzione di portare in India nel 2022. Questo in attesa di lanciare anche un SUV compatto nel 2023. Si dovrebbe trattare di un modello simile a quello che Jeep lancerà in Europa entro fine anno e che sarà prodotto a Tychy in Polonia.

