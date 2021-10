Jeep Meridian: ecco quando parte la produzione

Il nuovo SUV a tre file Jeep Meridian sarà introdotto a metà del 2022 nel mercato indiano, molto probabilmente intorno a luglio-agosto. La produzione del SUV inizierà presso lo stabilimento di Ranjangaon di FCA entro aprile 2022. Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato un investimento di oltre $ 250 milioni, entro la fine dell’anno.

L’investimento sarà destinato alla produzione di nuovi modelli presso il suo impianto di produzione comune a Ranjangaon, Pune. Lo stabilimento di produzione fungerà anche da base per l’esportazione del SUV Jeep Meridian in altri mercati con guida a destra (Right-Hand-Drive) in tutto il mondo.

La Jeep Meridian è fondamentalmente il SUV a 3 file Commander ribattezzato, che è stato recentemente lanciato in Brasile. Si basa sulla piattaforma Small-Wide 4×4 modificata che è alla base anche di Compass e Renegade. Il SUV condivide gli spunti stilistici della Compass e delle Jeep più grandi, tra cui Wagoneer e Grand Cherokee.

In termini di proporzioni, la Jeep Meridian è lunga 4.769 mm, larga 1.859 mm e alta 1.682 mm e ha un passo di 2.794 mm. Il passo è stato aumentato di 158 mm per ospitare un corpo più lungo. Rispetto al Compass, il nuovo Meridian è circa 364 mm più lungo, 41 mm più largo e 42 mm più alto.

Jeep Meridian è sostanzialmente la versione più lunga, spaziosa e premium del SUV Compass. I punti salienti del design includono la tipica griglia a lamelle, i fari e le luci posteriori a LED rettangolari, un paraurti di nuova concezione, grandi prese d’aria finte con luci diurne a LED e fendinebbia con una striscia cromata che attraversa la parte anteriore.

La prossima Jeep Meridian sarà alimentata da un motore diesel turbocompresso a 4 cilindri da 2,0 litri che alimenta anche la Compass. Questo motore è in grado di produrre 173 CV e 200 Nm di coppia. È anche probabile che ottenga un sistema ibrido leggero da 48 V, che dovrebbe migliorare la sua efficienza. Di serie sarà il cambio automatico a 9 rapporti.

