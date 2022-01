Jeep lancerà 3 nuovi SUV nel 2022 in India

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che il 2021 di Jeep in India è stato molto positivo con un aumento delle vendite. Nel 2022 le cose dovrebbero andare ancora meglio per la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. E’ stato infatti annunciato nelle scorse ore che il marchio lancerà 3 nuovi SUV in India nel corso di quest’anno.

3 nuovi SUV per Jeep in India nel 2022

Il primo ad arrivare sarà Jeep Meridian. Questo altri non è che un SUV a 7 posti versione indiana del recente Jeep Commander venduto in America Latina. L’auto subirà alcune modifiche rispetto al modello sudamericano ma grosso modo le due auto si assomiglieranno molto. In termini di design generale, la Meridian condividerà alcuni aspetti con la Compass, ma come visto sulla Commander, ci sono molti dettagli di design unici per aiutare a distinguere i due SUV.

All’interno, l’abitacolo della Meridian condividerà il cruscotto con la Compass, con le principali differenze che dovrebbero riguardare la terza fila di sedili, inserti decorativi e tappezzeria. Date le sue dimensioni maggiori, la Meridian avrà anche un motore diesel più potente. Il diesel da 2,0 litri da 170 CV della Compass sarà potenziato per sviluppare 200 CV e potrebbe presentare una tecnologia ibrida leggera, che dovrebbe aiutare ulteriormente il risparmio di carburante. L’unità dovrebbe venire esclusivamente con un cambio automatico a 9 velocità, con potenza inviata a tutte e quattro le ruote.

Questa, come detto in precedenza, non sarà l’unica novità per Jeep. Previsto infatti a breve anche l’introduzione della variante Trailhawk della Jeep Compass. Il Trailhawk dovrebbe essere la prima delle nuove Jeep lanciate in India quest’anno. Questa sarà la nuova top di gamma della Compass in quel mercato. Infine la terza e ultima novità per Jeep in India in questo 2022 sarà rappresentata dal debutto della nuova Grand Cherokee.

La Grand Cherokee con specifiche per l’India dovrebbe essere alimentata di serie da un V6 a benzina da 3,6 litri da 290 CV e probabilmente sarà disponibile anche nella variante ibrida plug-in 4xe. Il nuovo Grand Cherokee dovrebbe arrivare solo intorno a settembre di quest’anno con prezzi probabilmente intorno ai Rs 65 lakh-75 lakh. La vettura sarà assemblata localmente.

