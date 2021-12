Jeep Meridian avvistata con carrozzeria definitiva

Nuovo avvistamento in India per Jeep Meridian. Il SUV a 7 posti della casa americana è stato immortalato in versione prototipo camuffato ma questa volta con carrozzeria definitiva. Il modello altri non è che la versione indiana di Jeep Commander. Si tratta insomma di un SUV di dimensioni importanti e con 7 posti a sedere su 3 file di sedili.

Nuovo avvistamento per Jeep Meridian: il SUV a 7 posti immortalato con carrozzeria definitiva

Il suo arrivo sul mercato indiano è previsto intorno alla metà del prossimo anno. In particolare si dice che possa essere agosto l’anno giusto per il suo arrivo sul mercato. Questo modello si andrà ad aggiungere agli altri SUV di Jeep presenti in India con l’obiettivo di incrementare ulteriormente le vendite del marchio in quel mercato che diventa sempre più importante anno dopo anno.

Basato sulla Compass, Jeep Meridian è un veicolo a 7 posti che rivaleggerà nel mercato indiano con Hyundai Alcazar, Tata Safari, Mahindra XUV700 e altri SUV premium di medie dimensioni. Jeep Commander misura 4.769 mm di lunghezza, 1.859 mm di larghezza e 1.682 mm di altezza. Il passo è di ben 2.794 mm, più lungo del passo del Compass di 158 mm. Anche il Meridian dovrebbe essere offerto con dimensioni simili.

Non ci dovrebbero essere grandi differenze con il modello che Jeep commercializzati nei principali mercati dell’America Latina. I due SUV differiranno solo per piccoli dettagli. La Jeep Meridian sarà prodotta nello stabilimento di Ranjangaon dell’azienda in India.

Il SUV sarà venduto con il motore diesel 2.0L che sviluppa 180 cavalli di potenza di picco e 350 Nm di coppia massima. Nei prossimi mesi dovrebbero trapelare nuove informazioni su questo SUV tra cui prezzi, allestimenti e date esatte di presentazione e arrivo in concessionaria.

Ti potrebbe interessare: Jeep Meridian: nuovo avvistamento in India del SUV a sette posti