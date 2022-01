Jeep termina il 2021 in Brasile al primo posto nel segmento dei SUV

Il 2021 è stato un anno straordinario per Jeep in Brasile e non c’è da stupirsi dal momento che nell’anno in cui ha compiuto 80 anni ha avuto innumerevoli motivi per festeggiare.

Ha introdotto sul mercato grandi novità, come il nuovo Jeep Commander e la nuova Compass, e per il sesto anno consecutivo ha conquistato la vetta del segmento dei SUV con una quota del 22,3% e un totale di 148.797 vetture vendute.

Jeep: si prende il primo posto nel segmento dei SUV per il sesto anno consecutivo

Non finisce qui in quanto i suoi modelli si sono consolidati come leader in ciascuna delle rispettive categorie e sono stati protagonisti di importanti premi. Everton Kurdejak, direttore operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato che il 2021 è stato l’anno migliore per Jeep in termini di vendite e soddisfazione del cliente, che sottolinea le aspettative per un 2022 ancora migliore.

Ad ottobre ha raggiunto una quota record in Brasile, con un 8,8% e, da inizio anno, un 7,5%. Prendendo come riferimento soltanto il segmento dei SUV, il vantaggio è aumentato del 22,3%, con Renegade e Compass che sono i SUV più venduti nel grande paese sudamericano.

Da citare il successo del nuovo Commander che a dicembre si è portato in testa nel segmento dei SUV, con un vantaggio di oltre il 70% sul secondo classificato. Inoltre, il tasso dei clienti soddisfatti ha superato il 97%, un indicatore molto importante per il marchio statunitense. Tutto questo spinge Jeep a fare ancora meglio.

Il marchio di Stellantis ha chiuso il 2021 in bellezza, vincendo una doppietta tra i SUV più venduti in Brasile, con Renegade (73.924 immatricolazioni) e nuova Compass (70.918). Inoltre, ciascuno dei modelli si è assicurato la leadership nei rispettivi segmenti: il Renegade con una quota del 16% nel segmento B-SUV e la Compass con una quota del 48,5% nei C-SUV.

Sempre nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti: a maggio, la Compass ha raggiunto i 250.000 veicoli venduti in Brasile mentre ad agosto il Renegade ha collezionato 350.000 unità immatricolate.

A dicembre, Jeep ha conquistato il 18,9% di quota di mercato dei SUV con 13.170 immatricolazioni. Nell’ultimo mese dell’anno, il Renegade ha venduto 4293 unità mentre la Compass 6668.

Il nuovo Commander, eletto Auto Premium dell’Anno da Autoesporte, ha chiuso l’ultimo mese dell’anno al primo posto nel suo segmento con il 33% di quota di mercato e 2185 unità vendute. In tutto il 2021, invece, è riuscito a collezionare 3715 esemplari.